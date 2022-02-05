Мои выводы отсюда:
1) в Британии масса людей болеет повторно ковидом (стойкий вакцинный иммунитет ), поэтому мы уже 8-й месяц наблюдаем их волну. Похожая волна наблюдается в США, но в отличие от UK там был спад в октябре и сейчас спад уже в три раза от пика, пока у Британии только в два раза.
2) до 31 января 2022 повторные позитивные тесты в статистику не включали, то есть мы видели уменьшенное кол-во случаев…? Сколько же их было на самом деле?
Аналогичная фигня под графиком смертности: «С 1 февраля 2022 цифры включают тех, кто умер после реинфицирования, в течение как минимум 90 дней после первого положительного теста. График смертности здесь:
Выводы – вопросы:
1) Раньше вы куда этих жмуров включали?
2) То есть их было больше, чем мы видели в статистике на этом графике…? Мдааа…