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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4981498249834984

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 38
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
5%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
45%
17
Зробив 2 щеплення і досить
8%
3
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
37%
14
Інше
5%
2
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 22:06

Занимательная британская статистика...

Меня настораживает сноска под графиком: «С 31 января 2022 цифры включают людей из Англии и Северной Ирландии, у которых были позитивные тесты снова после как минимум 90 дневного перерыва в тестировании.» График здесь (не грузится картинка почему-то :? ):
https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpspr ... feb-nc.png
Мои выводы отсюда:
1) в Британии масса людей болеет повторно ковидом (стойкий вакцинный иммунитет :wink: ), поэтому мы уже 8-й месяц наблюдаем их волну. Похожая волна наблюдается в США, но в отличие от UK там был спад в октябре и сейчас спад уже в три раза от пика, пока у Британии только в два раза.
2) до 31 января 2022 повторные позитивные тесты в статистику не включали, то есть мы видели уменьшенное кол-во случаев…? Сколько же их было на самом деле?

Аналогичная фигня под графиком смертности: «С 1 февраля 2022 цифры включают тех, кто умер после реинфицирования, в течение как минимум 90 дней после первого положительного теста. График смертности здесь:
https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpspr ... feb-nc.png
Выводы – вопросы:
1) Раньше вы куда этих жмуров включали?
2) То есть их было больше, чем мы видели в статистике на этом графике…? Мдааа… :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 22:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:поэтому мы уже 8-й месяц наблюдаем их волну.

Я бы здесь даже не пробовал смягчать весь ужас!! Надо горькую правду читателям в глаза: "смертоносную, разрушительную волну в Британии, длящуюся 7 долгих месяцев"
Не вижу ни одной причины приукрашивать этот ужас,что там творится!!!

Вот!! 7 месяцев назад было лишь вот столько смертей:

Зображення

А сейчас???
Вы только посмотрите, сколько сейчас!!!

Зображення


И что им дала эта вакцинация??? За 7 месяцев 30 тысяч смертей!!! Неслыханно.


Украина, ноябрь 2021. Официально за месяц 22 тысячи ковидных смертей (Держстат). Избыточная смертость в этом нсяце 35 тысяч (Держстат).

За 7 месяцев 55+ тысяч официально, неофициально 85 тысяч
Население меньше в 1.8 раза.


  fler написав:1) Раньше вы куда этих жмуров включали?

Думаю, что раньше за ногу в̶ ̶Т̶е̶м̶з̶у в канаву стаскивали. Или писали в свидетельстве о смерти "он и не рождался". Потому у них избыточных даже меньше, чем официально ковидных. :lol:

"Господь-господь, Исус Христос"..



  fler написав:1) в Британии масса людей болеет повторно ковидом


Мда, бида. Нам тут антиваки обещали разок переболеть, "сжечь тех, кто дрова" , и погасить костер. А оказывается можно первый раз обуглиться, а второй и догореть. Вот беда так беда. Теория дров летит шкэрэберть.

Странно, но в недоколотой Украине тоже болеют многократно сейчас. Неужели как при переболеть, так и при привиться, иммунитет одинаково не вечный и даже не многолетний?? Хм...

И тут интересный выбор: каждые полгода-год колоться, или каждые полгода-год "обугливаться", надеясь,что не сгоришь в костре. Даж не знаю....
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 09:20

  Hotab написав:И что им дала эта вакцинация??? За 7 месяцев 30 тысяч смертей!!! Неслыханно.


Украина, ноябрь 2021. Официально за месяц 22 тысячи ковидных смертей (Держстат). Избыточная смертость в этом нсяце 35 тысяч (Держстат).

За 7 месяцев 55+ тысяч официально, неофициально 85 тысяч
Население меньше в 1.8 раза.

наша писня гарна й нова...
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:08

  Ромасик написав:
  Hotab написав:И что им дала эта вакцинация??? За 7 месяцев 30 тысяч смертей!!! Неслыханно.


Украина, ноябрь 2021. Официально за месяц 22 тысячи ковидных смертей (Держстат). Избыточная смертость в этом нсяце 35 тысяч (Держстат).

За 7 месяцев 55+ тысяч официально, неофициально 85 тысяч
Население меньше в 1.8 раза.

наша писня гарна й нова...

Я теж не розумію цих дівчачих визгливих пісень до дня закоханих: "Фасьмой месяц валны"...
В одном сообщении пишет "нам придется всю жизнь жить с Ковид", и это навсегда будет дополнительный пункт в причинах смерти, а в другой "фасьмой месяц валны". А потом будет писать "5 год волны"?? Среднесуточная 250, при том что бывала она и 1500 до ваацинаци. "Фална у нее".
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:10

  Hotab написав:Странно, но в недоколотой Украине тоже болеют многократно сейчас. Неужели как при переболеть, так и при привиться, иммунитет одинаково не вечный и даже не многолетний?? Хм...


Вы иммунитет от гриппа видели, не? Многолетний? А прививки от гриппа? Отож :D

  Hotab написав:И тут интересный выбор: каждые полгода-год колоться, или каждые полгода-год "обугливаться", надеясь,что не сгоришь в костре. Даж не знаю....


Вы сначала заболели, вроде в октябре 2020 в легкой форме. Через полгода еще раз заболели, тоже не тяжко. После второго раза сделали две дозы (вторую осенью). Третий раз заболели в январе омикроном (кашель-трындец - не знаю это легкая форма или нет :roll: ), то есть через полгода после 2-го укола.
Вывод: с прививками или без Хотаб болеет "гриппом" каждые полгода.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Через полгода еще раз заболели

Не было.
  fler написав:заболели в январе омикроном

Негативный тест.

  fler написав:Хотаб болеет "гриппом" каждые полгода.

Осенью 2020 и январь 2022. Календарь майя?

  fler написав:Вы иммунитет от гриппа видели, не? Многолетний?

Так а зачем вы нам обещали фиг целых ноль десятых процента повторных случаев?? Сколько визгов от вас и Ямы было по этому вопросу!!
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:40

Немного об английском ужасе для тех,кто умеет в английский.
Февраль они пока не публиковали на этом сайте, но в оперативных сводках февраля все то же самое: от 12 до 13 тысяч общая морталити в неделю.



Зображення



https://www.ons.gov.uk/peoplepopulation ... ndandwales



Это такая "восьмой месяц волна".

А знаете , что в Украине, где по мнению доктора наук волны нет??
А не надо вам знать. *опа последние полгода.
Hotab
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