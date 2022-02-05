Меня настораживает сноска под графиком: «С 31 января 2022 цифры включают людей из Англии и Северной Ирландии, у которых были позитивные тесты снова после как минимум 90 дневного перерыва в тестировании.» График здесь (не грузится картинка почему-то ): https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpspr ... feb-nc.png Мои выводы отсюда: 1) в Британии масса людей болеет повторно ковидом (стойкий вакцинный иммунитет ), поэтому мы уже 8-й месяц наблюдаем их волну. Похожая волна наблюдается в США, но в отличие от UK там был спад в октябре и сейчас спад уже в три раза от пика, пока у Британии только в два раза. 2) до 31 января 2022 повторные позитивные тесты в статистику не включали, то есть мы видели уменьшенное кол-во случаев…? Сколько же их было на самом деле?
Аналогичная фигня под графиком смертности: «С 1 февраля 2022 цифры включают тех, кто умер после реинфицирования, в течение как минимум 90 дней после первого положительного теста. График смертности здесь: https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpspr ... feb-nc.png Выводы – вопросы: 1) Раньше вы куда этих жмуров включали? 2) То есть их было больше, чем мы видели в статистике на этом графике…? Мдааа…
fler написав:поэтому мы уже 8-й месяц наблюдаем их волну.
Я бы здесь даже не пробовал смягчать весь ужас!! Надо горькую правду читателям в глаза: "смертоносную, разрушительную волну в Британии, длящуюся 7 долгих месяцев" Не вижу ни одной причины приукрашивать этот ужас,что там творится!!!
Вот!! 7 месяцев назад было лишь вот столько смертей:
А сейчас??? Вы только посмотрите, сколько сейчас!!!
И что им дала эта вакцинация??? За 7 месяцев 30 тысяч смертей!!! Неслыханно.
Украина, ноябрь 2021. Официально за месяц 22 тысячи ковидных смертей (Держстат). Избыточная смертость в этом нсяце 35 тысяч (Держстат).
За 7 месяцев 55+ тысяч официально, неофициально 85 тысяч Население меньше в 1.8 раза.
fler написав:1) Раньше вы куда этих жмуров включали?
Думаю, что раньше за ногу в̶ ̶Т̶е̶м̶з̶у в канаву стаскивали. Или писали в свидетельстве о смерти "он и не рождался". Потому у них избыточных даже меньше, чем официально ковидных.
"Господь-господь, Исус Христос"..
fler написав:1) в Британии масса людей болеет повторно ковидом
Мда, бида. Нам тут антиваки обещали разок переболеть, "сжечь тех, кто дрова" , и погасить костер. А оказывается можно первый раз обуглиться, а второй и догореть. Вот беда так беда. Теория дров летит шкэрэберть.
Странно, но в недоколотой Украине тоже болеют многократно сейчас. Неужели как при переболеть, так и при привиться, иммунитет одинаково не вечный и даже не многолетний?? Хм...
И тут интересный выбор: каждые полгода-год колоться, или каждые полгода-год "обугливаться", надеясь,что не сгоришь в костре. Даж не знаю....
Hotab написав:И что им дала эта вакцинация??? За 7 месяцев 30 тысяч смертей!!! Неслыханно.
Украина, ноябрь 2021. Официально за месяц 22 тысячи ковидных смертей (Держстат). Избыточная смертость в этом нсяце 35 тысяч (Держстат).
За 7 месяцев 55+ тысяч официально, неофициально 85 тысяч Население меньше в 1.8 раза.
наша писня гарна й нова...
Я теж не розумію цих дівчачих визгливих пісень до дня закоханих: "Фасьмой месяц валны"... В одном сообщении пишет "нам придется всю жизнь жить с Ковид", и это навсегда будет дополнительный пункт в причинах смерти, а в другой "фасьмой месяц валны". А потом будет писать "5 год волны"?? Среднесуточная 250, при том что бывала она и 1500 до ваацинаци. "Фална у нее".
Hotab написав:Странно, но в недоколотой Украине тоже болеют многократно сейчас. Неужели как при переболеть, так и при привиться, иммунитет одинаково не вечный и даже не многолетний?? Хм...
Вы иммунитет от гриппа видели, не? Многолетний? А прививки от гриппа? Отож
Hotab написав:И тут интересный выбор: каждые полгода-год колоться, или каждые полгода-год "обугливаться", надеясь,что не сгоришь в костре. Даж не знаю....
Вы сначала заболели, вроде в октябре 2020 в легкой форме. Через полгода еще раз заболели, тоже не тяжко. После второго раза сделали две дозы (вторую осенью). Третий раз заболели в январе омикроном (кашель-трындец - не знаю это легкая форма или нет ), то есть через полгода после 2-го укола. Вывод: с прививками или без Хотаб болеет "гриппом" каждые полгода.
Немного об английском ужасе для тех,кто умеет в английский. 4-ю неделю они пока не публиковали на этом сайте, но в оперативных сводках все то же самое: от 12 до 13 тысяч общая морталити и 4-ю неделю, и 5-ю неделю. .