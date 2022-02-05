Додано: Суб 05 лют, 2022 22:35

fler написав: поэтому мы уже 8-й месяц наблюдаем их волну. поэтому мы уже 8-й месяц наблюдаем их волну.

fler написав: 1) Раньше вы куда этих жмуров включали? 1) Раньше вы куда этих жмуров включали?

fler написав: 1) в Британии масса людей болеет повторно ковидом 1) в Британии масса людей болеет повторно ковидом

Я бы здесь даже не пробовал смягчать весь ужас!! Надо горькую правду читателям в глаза: "смертоносную, разрушительную волну в Британии, длящуюся 7 долгих месяцев"Не вижу ни одной причины приукрашивать этот ужас,что там творится!!!Вот!! 7 месяцев назад было лишь вот столько смертей:А сейчас???Вы только посмотрите, сколько сейчас!!!И что им дала эта вакцинация??? За 7 месяцев 30 тысяч смертей!!! Неслыханно.Украина, ноябрь 2021. Официально за месяц 22 тысячи ковидных смертей (Держстат). Избыточная смертость в этом нсяце 35 тысяч (Держстат).За 7 месяцев 55+ тысяч официально, неофициально 85 тысячНаселение меньше в 1.8 раза.Думаю, что раньше за ногу в̶ ̶Т̶е̶м̶з̶у в канаву стаскивали. Или писали в свидетельстве о смерти "он и не рождался". Потому у них избыточных даже меньше, чем официально ковидных."Господь-господь, Исус Христос"..Мда, бида. Нам тут антиваки обещали разок переболеть, "сжечь тех, кто дрова" , и погасить костер. А оказывается можно первый раз обуглиться, а второй и догореть. Вот беда так беда. Теория дров летит шкэрэберть.Странно, но в недоколотой Украине тоже болеют многократно сейчас. Неужели как при переболеть, так и при привиться, иммунитет одинаково не вечный и даже не многолетний?? Хм...И тут интересный выбор: каждые полгода-год колоться, или каждые полгода-год "обугливаться", надеясь,что не сгоришь в костре. Даж не знаю....