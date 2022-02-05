Додано: Нед 06 лют, 2022 11:11

fler написав: а вакцинного - не прошло и полгода.. а вакцинного - не прошло и полгода..

fler написав: А вы принесли хоть одно исследование, где указан процент повторных заболеваний А вы принесли хоть одно исследование, где указан процент повторных заболеваний

fler написав: выводы отсюда:

1) в Британии масса людей болеет повторно ковидом выводы отсюда:1) в Британии масса людей болеет повторно ковидом

fler написав: Пост врача-практика Волянского с цифрами и еще какое-то забугорное исследование Пост врача-практика Волянского с цифрами и еще какое-то забугорное исследование

Я скажу больше: вакцинация от Ковида совершенно не помогает от Венеры. Даже через 14 дней!! Вот и от ОРВИ мне не помогла. Вы там вчера снова с "учёными" в машине "коньяк" пили с пластиковой бутылки?? Какая взаимосвязь в ваших словах??Вы сами все носите.Вот именно , что посты хайполовов и "забугорные" помойки, с которых вы весь год носили "сенсации". Переход на bbc у вас прям стал прорывом.Глядишь, скоро найдете статистические сайты Британии (тем более,что я их вам многократно показал, вы по идее уже должны были запомнить их), увидите, что у бритов все действительно все более, чем хорошо, и бровки перестанут подниматься.