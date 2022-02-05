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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4982498349844985

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 38
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
5%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
45%
17
Зробив 2 щеплення і досить
8%
3
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
37%
14
Інше
5%
2
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 11:02

  Hotab написав:
  fler написав:Хотаб болеет "гриппом" каждые полгода.

Осенью 2020 и январь 2022.


Еще лучше :D Значит природного иммунитета Хотабу хватило на год, а вакцинного - не прошло и полгода..

  Hotab написав:
  fler написав:Вы иммунитет от гриппа видели, не? Многолетний?

Так а зачем вы нам обещали фиг целых ноль десятых процента повторных случаев?? Сколько визгов от вас и Ямы было по этому вопросу!!


И сколько? Пост врача-практика Волянского с цифрами и еще какое-то забугорное исследование. А вы принесли хоть одно исследование, где указан процент повторных заболеваний у переболевших неваксов? Нет. К чему тогда сейчас визжите?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 11:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:а вакцинного - не прошло и полгода..

Я скажу больше: вакцинация от Ковида совершенно не помогает от Венеры. Даже через 14 дней!! Вот и от ОРВИ мне не помогла. Вы там вчера снова с "учёными" в машине "коньяк" пили с пластиковой бутылки?? Какая взаимосвязь в ваших словах??



  fler написав:А вы принесли хоть одно исследование, где указан процент повторных заболеваний

Вы сами все носите.

  fler написав:выводы отсюда:
1) в Британии масса людей болеет повторно ковидом



  fler написав:Пост врача-практика Волянского с цифрами и еще какое-то забугорное исследование

Вот именно , что посты хайполовов и "забугорные" помойки, с которых вы весь год носили "сенсации". Переход на bbc у вас прям стал прорывом.

Глядишь, скоро найдете статистические сайты Британии (тем более,что я их вам многократно показал, вы по идее уже должны были запомнить их), увидите, что у бритов все действительно все более, чем хорошо, и бровки перестанут подниматься.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:16

  Hotab написав:
  fler написав:Через полгода еще раз заболели

Не было.
  fler написав:заболели в январе омикроном

Негативный тест.

где бустер?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:21

  Hotab написав:
  fler написав:а вакцинного - не прошло и полгода..

Я скажу больше: вакцинация от Ковида совершенно не помогает от Венеры. Даже через 14 дней!! Вот и от ОРВИ мне не помогла.

надо же было от всех видов ОРВИ делать, а не только соплевируса. :!:
И негативный тест еще ничего не означает. Сдай еще 4 и ИФА - Ига, игм, игг.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:где бустер

Флер сказала, что я кололся осенью. Я ей верю.


  Ромасик написав:Сдай еще

Тебя надо сдать. Но кормить дорого, а детям через прутки тыкать в тебя палкой не так прикольно, как в орангутанга.
Hotab
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