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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 лют, 2022 11:02
Hotab написав: fler написав:
Хотаб болеет "гриппом" каждые полгода.
Осенью 2020 и январь 2022.
Еще лучше
Значит природного иммунитета Хотабу хватило на год, а вакцинного - не прошло и полгода..
Hotab написав: fler написав:
Вы иммунитет от гриппа видели, не? Многолетний?
Так а зачем вы нам обещали фиг целых ноль десятых процента повторных случаев?? Сколько визгов от вас и Ямы было по этому вопросу!!
И сколько? Пост врача-практика Волянского с цифрами и еще какое-то забугорное исследование. А вы принесли хоть одно исследование, где указан процент повторных заболеваний у переболевших неваксов? Нет. К чему тогда сейчас визжите?
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Додано: Нед 06 лют, 2022 11:11
fler написав:
а вакцинного - не прошло и полгода..
Я скажу больше: вакцинация от Ковида совершенно не помогает от Венеры. Даже через 14 дней!! Вот и от ОРВИ мне не помогла. Вы там вчера снова с "учёными" в машине "коньяк" пили с пластиковой бутылки?? Какая взаимосвязь в ваших словах??
fler написав:
А вы принесли хоть одно исследование, где указан процент повторных заболеваний
Вы сами все носите.
fler написав:
выводы отсюда:
1) в Британии масса людей болеет повторно ковидом
fler написав:
Пост врача-практика Волянского с цифрами и еще какое-то забугорное исследование
Вот именно , что посты хайполовов и "забугорные" помойки, с которых вы весь год носили "сенсации". Переход на bbc у вас прям стал прорывом.
Глядишь, скоро найдете статистические сайты Британии (тем более,что я их вам многократно показал, вы по идее уже должны были запомнить их), увидите, что у бритов все действительно все более, чем хорошо, и бровки перестанут подниматься.
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Hotab
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Додано: Нед 06 лют, 2022 12:16
Hotab написав: fler написав:
Через полгода еще раз заболели
Не было.
fler написав:
заболели в январе омикроном
Негативный тест.
где бустер?
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Ромасик
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Додано: Нед 06 лют, 2022 12:21
Hotab написав: fler написав:
а вакцинного - не прошло и полгода..
Я скажу больше: вакцинация от Ковида совершенно не помогает от Венеры. Даже через 14 дней!! Вот и от ОРВИ мне не помогла.
надо же было от всех видов ОРВИ делать, а не только соплевируса.
И негативный тест еще ничего не означает. Сдай еще 4 и ИФА - Ига, игм, игг.
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Ромасик
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Додано: Нед 06 лют, 2022 12:29
Ромасик написав:
где бустер
Флер сказала, что я кололся осенью. Я ей верю.
Ромасик написав:
Сдай еще
Тебя надо сдать. Но кормить дорого, а детям через прутки тыкать в тебя палкой не так прикольно, как в орангутанга.
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