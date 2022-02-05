fler написав:Хотаб болеет "гриппом" каждые полгода.
Осенью 2020 и январь 2022.
Еще лучше Значит природного иммунитета Хотабу хватило на год, а вакцинного - не прошло и полгода..
Hotab написав:
fler написав:Вы иммунитет от гриппа видели, не? Многолетний?
Так а зачем вы нам обещали фиг целых ноль десятых процента повторных случаев?? Сколько визгов от вас и Ямы было по этому вопросу!!
И сколько? Пост врача-практика Волянского с цифрами и еще какое-то забугорное исследование. А вы принесли хоть одно исследование, где указан процент повторных заболеваний у переболевших неваксов? Нет. К чему тогда сейчас визжите?
Я скажу больше: вакцинация от Ковида совершенно не помогает от Венеры. Даже через 14 дней!! Вот и от ОРВИ мне не помогла. Вы там вчера снова с "учёными" в машине "коньяк" пили с пластиковой бутылки?? Какая взаимосвязь в ваших словах??
fler написав:А вы принесли хоть одно исследование, где указан процент повторных заболеваний
Вы сами все носите.
fler написав:выводы отсюда: 1) в Британии масса людей болеет повторно ковидом
fler написав:Пост врача-практика Волянского с цифрами и еще какое-то забугорное исследование
Вот именно , что посты хайполовов и "забугорные" помойки, с которых вы весь год носили "сенсации". Переход на bbc у вас прям стал прорывом.
Глядишь, скоро найдете статистические сайты Британии (тем более,что я их вам многократно показал, вы по идее уже должны были запомнить их), увидите, что у бритов все действительно все более, чем хорошо, и бровки перестанут подниматься.
А вот источник действительно очень надежный - "я сам создал сайт, сам на нем пишу, сам себя хвалю и пишу о вакцинации как большой специалист в этом вопросе, ведь я блогер-арендодатель" :
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14 янв, 2022 12:24 я писал
Жду прогнозы по Ковиду от грумеров, клакеров, батлхантеров, трамидаторов...
I'm David Lawrenson, owner of property consultancy, LettingFocus.com and Tenants-Renting-Guide.com. I'm author of the UK's highest selling property and buy to let book as well as fitting in being a landlord, a buy to let expert and media commentator, property writer, public speaker and landlord blogger.
Я Дэвид Лоуренсон, владелец консалтинговой компании LettingFocus.com и Tenants-Renting-Guide.com. Я являюсь автором книги о самой продаваемой недвижимости в Великобритании и покупаю для сдачи в аренду, а также подхожу для роли арендодателя, эксперта по покупке для сдачи в аренду и комментатора СМИ, писателя по недвижимости, оратора и блогера-арендодателя.
Уже писал, что эта ветка превращается в помойку, принесенный сюда flyman'ом текст (как и "+" за него) еще одно доказательство этого.
A new working paper from Johns Hopkins University claims that COVID-19 lockdowns imposed by a variety of governments worldwide had “little to no effect” on COVID-19 mortality. The study, published by the Institute for Applied Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise conducted and by three professors from around the world, also found that lockdowns “imposed enormous economic and social costs” and are “ill-founded and should be rejected as a pandemic policy instrument.”
This study employed a systematic search and screening procedure in which 18,590 studies are identified that could potentially address the belief posed. After three levels of screening, 34 studies ultimately qualified. Of those 34 eligible studies, 24 qualified for inclusion in the meta-analysis.
Аж 24 исследования из 18 590 изученных подтвердили их точку зрения
Даже Daily Wire сообщило об этом, взяв в кавычки квалификацию этих исследований:
The study then narrowed down 18,590 studies to 34 “‘qualified’ studies after three levels of review.” From those potential studies, “24 qualified for inclusion in the meta-analysis,” used to make their conclusion:
Это видно даже по нашей голосовалке. Тема никому не интересна, кроме аж 38 людей, отметивших свою позицию. Остальным фиолетово, они будут вакцинироваться или "вакцинироваться" по ситуации - если надо ехать за границу или требуют на работе или еще что-то.
Hotab написав:на основании результатов, где 58 процентов получили минимум 2 дозы,
Я отримав дві дози , виключно під тиском і погрозами від Держави... Тому зробіть в голосовалці пункт..
Так ви не характерний взагалі для голосувалки. Мільйонер, а злякались держави. Та ще й такий мільйонер, що не знайшов грошей на тести, замість уколів. Та і до країни виробника автомобіля багато питань. Коротше ви, як так розумію, не голосували, то і не треба.
budivelnik написав:Ще раз Пів року від початку епідемії - ікс%(група0-20)+ігрек%(група20+)=100% Початок вакцинації - ___________ікс1%(група0-20)+ігрек1%(група20+)=100% Сьогодні________________________ікс2%(група0-20)+ігрек2%(група20+)=100%
Я даю 99% що ікс%=ікс1, а значить ігрек%=ігрек1% А от як поведе себе ікс2%..я не знаю , хоча чим більшим буде ікс2 в порівнянні з ікс і ікс1 - тим сильніший вплив вакцинації в країні якщо ж ікс2 менший або дорівнює ікс і ікс1...значить вакцинація - це що мертвому припарка...хоча й дозволила 100 000 прожити додаткових рік-два....
Тепер сам розрахунок
budivelnik написав:Давайте по Англії дата__________________17-12-21__26-02-2021(1% дві дози)_31-07-2020(6 місяців ) смертей в групі 0-20________84________36____________________15 смертей в групі 20+_____157970____135141_________________52265 %смертей в групі 0-20__0,053______0,0266_______________0,0287% %смертей в групі 20+__99,947_____99,9734______________99,9713%
Моя ітерпритація отриманих данних Вакцинація в приблизно 2 рази зменшила кількість смертей в групі 20+ в Ангілії.... Пояснення просте Для того , щоб в групі 0-20 кількість смертей становила 0,0266% як це було до початку вакцинації , кількість смертей в групі 20+ повинна була бути на 150000 більшою... Отже 120 000 000 вакцин -врятували 150 000 осіб
Місцеві дурники на зарплаті звичайно з піною в роті будуть стверджувати що я ще до того як описав алгоритм - знав результати того що вийде... Насправді , я реально Спочатку придумав і озвучив алгоритм Потім використовуючи його порахував результати...
Я думав, що результати для мого припущення будуть в рази кращими...але і отримані підійдуть.. Наголошу в чому їх суть Англія і Уельс , вколовши своєму населенню приблизно 120 млн доз вакцин....продовжили 0,1 млн в групі 20+ життя на рік-три....
на відміну від місцевих клоунів для розігріву гілки на мінімальній зарплаті -я дійсно міг втратити багато...тому прийшлось вакцинуватись самому і вакцинувати своїх працівників
Hotab написав:Та ще й такий мільйонер, що не знайшов грошей на тести, замість уколів.
На подорож в Домінікану гроші як на подорож так і на тести знайшов На подорож в Хорватію - гроші як на подорож так і на тести знайшов На подорож в Угорщину - гроші як на подорож так і на тести знайшов
А от на тестування 6 продавців кожних 72 години - не знайшов... Напевно забагато витратив на подорожі....
ПС мені цікаво а звідки простий користувач хотаб знає що я не голосував... З якого мого повідомлення?
Бачиш- ти настільки примітив, що палишся сам і палиш своє місце праці - постійно..
ППС тепер здурі ще знеси це повідомлення за 10-30 секунд...Щоб ні в кого не залишалось сумнівів хто ти і чому у вихідні тут... ПППС в мій час, у вихідні залишали чергувати тільки найбільших чмошників. 49849 12842377 Переглянути останнє повідомлення budivelnik