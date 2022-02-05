Повна дурниця. Оцінювати вплив вакцинації (кількісну його характеристику, а саме кількість врятованих життів) лише по цифрам смертей до вакцинації і після вакцинації - це примітивізм. Таким способом можна оцінити лише якісно: вплив є і він позитивний. А скільки саме - таким способом не можливо. Теорія про те, що без вакцинації померло стільки б само - це вологі фантазії. Навіть простий приклад незначно привитих країн (Україна, РФ, Болгарія, ЮАР) показує кратне зростання смертності під час наступних хвиль, особливо Дельта.
budivelnik написав:на рік-три....
Ну а це навіть не довідник "стеля" , а довідник "кокс".Вже давно є і опубліковані, і були вони тут , дослідження, скільки років не дожили померлі. Там рахунок на 5-10 років в залежності від віку померлих.
budivelnik написав:А от на тестування 6 продавців кожних 72 години - не знайшов...
Значит сам не вірить, що вакцинація шкодить його імунітету. Для заможної людини здоров'я на першому міс і. І вона б собі не шкодила.
budivelnik написав:а звідки простий користувач хотаб знає що я не голосував... З якого мого повідомлення?
Психологія. Я таких знаю добре.
budivelnik написав:Бачиш- ти настільки примітив, що палишся сам і палиш своє місце праці - постійно
А якщо я працюю "на мінімальну на форум файненс" , то це стидно і не можна палитись?
budivelnik написав:в мій час, у вихідні залишали чергувати тільки найбільших чмошників.
Просто гроші потрібні. У вихідні ж подвійна оплата.
budivelnik написав:49849 12842377 Переглянути останнє повідомлення budivelnik
Це якесь заклинання від модератора?? Щоб не видалив?))
Hotab написав:Значит сам не вірить, що вакцинація шкодить його імунітету.
А для групи 60+..я й не заперечував необхідність вакцинації... Мені 56+, так що собі я точно не шкодив... Друге питання що я вважаю шкідливою вакцинацію в групі 0-40 , і допускаю вибіркову в групі 40-60....
Як бачиш - все логічно.
А тепер може блиснеш інтелектом і той розрахунок що я привів для Англії - Зробиш для Німеччини , Італії, Щвеції, Іспанії, Франції, Україні, США , Канаді...
Якщо в різних країнах буде хто в ліс - а хто по дрова..То отримаєш додаткову аргументацію своєї правоти - виявиться що правий я ( ікс і ікс1 для всіх країн однакові, а ікс2 більший ніж ікс1 приблизно в 2 рази при умові повної вакцинації групи 20+.. Тобто Для України ікс2/ікс1 = приблизно 1,5 В той час коли для інших буде 2.
То як ризикнеш Чи для твого інтелекту - це надскладне завдання?
Hotab написав:Я ж не настільки дурний таким займатись.
Ти не настільки розумний - щоб зрозуміти...
Пояснюю суть пропозиції для інших Беремо данні про ковід в кожній країні окремо в три різних дати Перша - через пів року початку епідемії Друга перед початком вакцинації( це десь 15-20 місяців від початку епідемії , для різних країн ця дата трошки різна) Третя- на момент завершення вакцинації ( або на сьогодні) І порівнюємо всього два значення Кількість смертей і групі 0-20 - яка ні вчора, ні сьогодні масово не вакцинована Кількість смертей в групі 20+ - для України в цій групі вакциновано десь 50% , для інших країн кількість наближається до 90-100%
І порівнюємо ці співвідношення... Пояснювати далі навіщо?
budivelnik написав:не настільки розумний - щоб зрозуміти
На стільки, на стільки.. Я , на відміну від вас, усвідомлюю, що співвідношення померлих в невакцинованій групі 0-20р за перший і за другий рік не буде зберігатись так само і для групи 20+. Тут нема взаємозв'язку.
Едине, що могло б допомогти вам визначити роботу вакцини, це робота з кількістю смертей в групі 60+ окремо для ваксів, і окремо неваксів. Приведені до 100к осіб кожної групи. Такі розрахунки по деяким країнам існують. Там видно, що смертність в групах неваксів в кілька разів вища за групу ваксів (в прив'язці до 100к осіб кожної з груп). А оті дурниці, які ви примітивно вирахувуєте - то грайтесь далі. Чим більше ви зайняті, тим меньше хамства буде. Проте розглядати всерйоз ці цифри я не збираюсь.
З.І. Повторюю: ви рахуйте. І ви при ділі, і нам весело. Це наче Флер весь час носить свої "господь-господь" і хреститься, а потім ми через місяць маємо на руках дані статистики і сміємось з неї. Так і ви..
А там уже вирішуйте, брати за базовий сценарій варіант, коли всі без просрочок колються третьою, четвертою (і це найефективніше по графіку виходить). Чи базовий - це укололись і забили. Це не так ефективно, але краще, ніж взагалі не колотись. Коротше ви бачите краьність, і це дійсно якось можна розглядати. А не припускати.
Знов Остапа понесло. Все ті ж примітивні прийоми -- на зарплаті; пропозиція свої чучхешних методів оцінки; висмоктаний з пальця совковий обов'язок лідера перед колективом (коли на дворі ринок, ринкові відношення); висмоктане звідти ж примущення від держави навіть мільйонера вакцинуватися; і т.д.
Все ті ж казки. На фоні головного: чергового винахіду на колінці - розрахунку для доведення мізерного впливу (значення, доцільності) вакцинації.
Hotab написав:Будівельник назвав себе розумним, значить так і є.
Є кілька типів людей по інтелекту ( не претендую на правильність термінів) Дебіл - ___________не може самостійно себе обслужити Примітив - ________обслужить себе,якщо будуть контролювати як він це робить Примітив плюс - ___обслужить себе без контролю,якщо йому покажуть як Середній -_________сам зрозуміє як себе обслужити Середній плюс - ___може показати як себе обслужити,якщо хтось його навчить Інженер - _________може придумати щось нове Головний інженер - може придумати і пояснити іншим щось нове Бізнесмен - _______може придумати, пояснити і організувати виробництво Багатий бізнесмен__може організувати бізнесменів Меценат____________може організувати мільйонерів Геній______________може придумати те що в стані реалізувати мільярдери