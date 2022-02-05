Додано: Нед 06 лют, 2022 15:56

budivelnik написав: не настільки розумний - щоб зрозуміти не настільки розумний - щоб зрозуміти

На стільки, на стільки..Я , на відміну від вас, усвідомлюю, що співвідношення померлих в невакцинованій групі 0-20р за перший і за другий рік не буде зберігатись так само і для групи 20+. Тут нема взаємозв'язку.Едине, що могло б допомогти вам визначити роботу вакцини, це робота з кількістю смертей в групі 60+ окремо для ваксів, і окремо неваксів. Приведені до 100к осіб кожної групи. Такі розрахунки по деяким країнам існують. Там видно, що смертність в групах неваксів в кілька разів вища за групу ваксів (в прив'язці до 100к осіб кожної з груп). А оті дурниці, які ви примітивно вирахувуєте - то грайтесь далі. Чим більше ви зайняті, тим меньше хамства буде. Проте розглядати всерйоз ці цифри я не збираюсь.З.І. Повторюю: ви рахуйте. І ви при ділі, і нам весело. Це наче Флер весь час носить свої "господь-господь" і хреститься, а потім ми через місяць маємо на руках дані статистики і сміємось з неї. Так і ви..