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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4984498549864987>

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.4 5 39
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
5%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
44%
17
Зробив 2 щеплення і досить
8%
3
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
38%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Тепер сам розрахунок

Повна дурниця.
Оцінювати вплив вакцинації (кількісну його характеристику, а саме кількість врятованих життів) лише по цифрам смертей до вакцинації і після вакцинації - це примітивізм. Таким способом можна оцінити лише якісно: вплив є і він позитивний. А скільки саме - таким способом не можливо.
Теорія про те, що без вакцинації померло стільки б само - це вологі фантазії. Навіть простий приклад незначно привитих країн (Україна, РФ, Болгарія, ЮАР) показує кратне зростання смертності під час наступних хвиль, особливо Дельта.


  budivelnik написав:на рік-три....

Ну а це навіть не довідник "стеля" , а довідник "кокс".Вже давно є і опубліковані, і були вони тут , дослідження, скільки років не дожили померлі. Там рахунок на 5-10 років в залежності від віку померлих.

  budivelnik написав:А от на тестування 6 продавців кожних 72 години - не знайшов...

Значит сам не вірить, що вакцинація шкодить його імунітету. Для заможної людини здоров'я на першому міс і. І вона б собі не шкодила.
  budivelnik написав:а звідки простий користувач хотаб знає що я не голосував...
З якого мого повідомлення?

Психологія. Я таких знаю добре.


  budivelnik написав:Бачиш- ти настільки примітив, що палишся сам і палиш своє місце праці - постійно


А якщо я працюю "на мінімальну на форум файненс" , то це стидно і не можна палитись? :lol:

  budivelnik написав:в мій час, у вихідні залишали чергувати тільки найбільших чмошників.

Просто гроші потрібні. У вихідні ж подвійна оплата. :mrgreen:


  budivelnik написав:49849 12842377 Переглянути останнє повідомлення budivelnik

Це якесь заклинання від модератора?? Щоб не видалив?)) :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Значит сам не вірить, що вакцинація шкодить його імунітету.
А для групи 60+..я й не заперечував необхідність вакцинації...
Мені 56+, так що собі я точно не шкодив...
Друге питання що я вважаю шкідливою вакцинацію в групі 0-40 , і допускаю вибіркову в групі 40-60....

Як бачиш - все логічно.

А тепер може блиснеш інтелектом і той розрахунок що я привів для Англії - Зробиш для Німеччини , Італії, Щвеції, Іспанії, Франції, Україні, США , Канаді...

Якщо в різних країнах буде хто в ліс - а хто по дрова..То отримаєш додаткову аргументацію своєї правоти - виявиться що правий я
( ікс і ікс1 для всіх країн однакові, а ікс2 більший ніж ікс1 приблизно в 2 рази при умові повної вакцинації групи 20+..
Тобто
Для України ікс2/ікс1 = приблизно 1,5
В той час коли для інших буде 2.

То як ризикнеш
Чи для твого інтелекту - це надскладне завдання?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:той розрахунок що я привів для Англії - Зробиш для Німеччини , Італії, Щвеції, Іспанії, Франції, Україні, США , Канаді...

Я принципово не можу себе змусити робити дурну роботу. Тому сам-сам))).

Результати ,які не мають жодного підгрунтя і сенсу. Я ж не настільки дурний таким займатись. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Я ж не настільки дурний таким займатись.
Ти не настільки розумний - щоб зрозуміти...

Пояснюю суть пропозиції для інших
Беремо данні про ковід в кожній країні окремо в три різних дати
Перша - через пів року початку епідемії
Друга перед початком вакцинації( це десь 15-20 місяців від початку епідемії , для різних країн ця дата трошки різна)
Третя- на момент завершення вакцинації ( або на сьогодні)
І порівнюємо всього два значення
Кількість смертей і групі 0-20 - яка ні вчора, ні сьогодні масово не вакцинована
Кількість смертей в групі 20+ - для України в цій групі вакциновано десь 50% , для інших країн кількість наближається до 90-100%

І порівнюємо ці співвідношення...
Пояснювати далі навіщо?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:не настільки розумний - щоб зрозуміти

На стільки, на стільки..
Я , на відміну від вас, усвідомлюю, що співвідношення померлих в невакцинованій групі 0-20р за перший і за другий рік не буде зберігатись так само і для групи 20+. Тут нема взаємозв'язку.


Едине, що могло б допомогти вам визначити роботу вакцини, це робота з кількістю смертей в групі 60+ окремо для ваксів, і окремо неваксів. Приведені до 100к осіб кожної групи. Такі розрахунки по деяким країнам існують. Там видно, що смертність в групах неваксів в кілька разів вища за групу ваксів (в прив'язці до 100к осіб кожної з груп). А оті дурниці, які ви примітивно вирахувуєте - то грайтесь далі. Чим більше ви зайняті, тим меньше хамства буде. Проте розглядати всерйоз ці цифри я не збираюсь.

З.І. Повторюю: ви рахуйте. І ви при ділі, і нам весело. Це наче Флер весь час носить свої "господь-господь" і хреститься, а потім ми через місяць маємо на руках дані статистики і сміємось з неї. Так і ви..
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:усвідомлюю, що співвідношення померлих в невакцинованій групі 0-20р за перший і за другий рік не буде зберігатись так само і для групи 20+. Тут нема взаємозв'язку.
А чому до початку вакцинації на протязі 1,5 року - зберігається...
а під час проведення - змінюється
Є якесь логічне пояснення?

  Hotab написав:Проте розглядати всерйоз ці цифри я не збираюсь.
Людина в стані проаналізувати тільки те - що розуміє..
А ви аналізуєте тільки на своєму рівні...
При чому
ваш рівень - однозначно на три-пять сходинок нижчий від мого.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:При чому
ваш рівень - однозначно на три-пять сходинок нижчий від мого.

Та знаю- знаю...
Хто перший встав - того тапки. Будівельник назвав себе розумним, значить так і є.


:lol:


Ось що може вам допомогти.

Зображення

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general


А там уже вирішуйте, брати за базовий сценарій варіант, коли всі без просрочок колються третьою, четвертою (і це найефективніше по графіку виходить). Чи базовий - це укололись і забили. Це не так ефективно, але краще, ніж взагалі не колотись. Коротше ви бачите краьність, і це дійсно якось можна розглядати. А не припускати.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:27

Знов Остапа понесло.
Все ті ж примітивні прийоми -- на зарплаті; пропозиція свої чучхешних методів оцінки; висмоктаний з пальця совковий обов'язок лідера перед колективом (коли на дворі ринок, ринкові відношення); висмоктане звідти ж примущення від держави навіть мільйонера вакцинуватися; і т.д.

Все ті ж казки.
На фоні головного: чергового винахіду на колінці - розрахунку для доведення мізерного впливу (значення, доцільності) вакцинації.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:31

  Hotab написав:Будівельник назвав себе розумним, значить так і є.
Є кілька типів людей по інтелекту ( не претендую на правильність термінів)
Дебіл - ___________не може самостійно себе обслужити
Примітив - ________обслужить себе,якщо будуть контролювати як він це робить
Примітив плюс - ___обслужить себе без контролю,якщо йому покажуть як
Середній -_________сам зрозуміє як себе обслужити
Середній плюс - ___може показати як себе обслужити,якщо хтось його навчить
Інженер - _________може придумати щось нове
Головний інженер - може придумати і пояснити іншим щось нове
Бізнесмен - _______може придумати, пояснити і організувати виробництво
Багатий бізнесмен__може організувати бізнесменів
Меценат____________може організувати мільйонерів
Геній______________може придумати те що в стані реалізувати мільярдери

Мене і себе - сам знайдеш?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:кілька типів людей по інтелекту

Змішав все до купи: кров, соплі , гімно і цукор)) ,і рівень IQ, і навички, і вміння заробляти гроші)).

Я вас двічі знайшов. Один раз те що бачу сам: у верхній частині, і другий раз те, ким ви себе вважаєте і невдало намагаєтесь нас запевнити . Це нижче. Називати чи образитесь? :lol:
Hotab
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