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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:48
Hotab написав: budivelnik написав:
кілька типів людей по інтелекту
Змішав все до купи: кров, соплі , гімно і цукор)) ,і рівень IQ, і навички, і вміння заробляти гроші)).
Я вас двічі знайшов. Один раз те що бачу сам: у верхній частині, і другий раз те, ким ви себе вважаєте і невдало намагаєтесь нас запевнити . Це нижче. Називати чи образитесь?
А себе - ти не знайшов взагалі...
Цього я й очікував....
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Додано: Нед 06 лют, 2022 16:50
budivelnik написав:
себе - ти не знайшов взагалі
Так. Бо градацію складав поліграф поліграфович. Як він бачить себе, людей і навколишній світ. А бачить він небагато.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 18:18
Hotab написав: budivelnik написав:
себе - ти не знайшов взагалі
Так. Бо градацію складав поліграф поліграфович. Як він бачить себе, людей і навколишній світ. А бачить він небагато.
склади правильнішу
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Додано: Нед 06 лют, 2022 18:23
budivelnik написав: Hotab написав: budivelnik написав:
себе - ти не знайшов взагалі
Так. Бо градацію складав поліграф поліграфович. Як він бачить себе, людей і навколишній світ. А бачить він небагато.
склади правильнішу
Воно тут нікому не цікаво і не потрібно. Це у вас ломка, довго без форуму. Ніхто не визнає вашої геніальності в реальному житті (бо її і близько нема) , тому ви тут плюсиками, словами підтримки від значимих для вас людей (у кого плюсики) намагаєтесь підтримати свою самооцінку. Мені ж це зовсім ні до чого.
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