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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4984498549864987

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.4 5 39
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
5%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
44%
17
Зробив 2 щеплення і досить
8%
3
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
38%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:48

  Hotab написав:
  budivelnik написав:кілька типів людей по інтелекту
Змішав все до купи: кров, соплі , гімно і цукор)) ,і рівень IQ, і навички, і вміння заробляти гроші)).

Я вас двічі знайшов. Один раз те що бачу сам: у верхній частині, і другий раз те, ким ви себе вважаєте і невдало намагаєтесь нас запевнити . Це нижче. Називати чи образитесь? :lol:
А себе - ти не знайшов взагалі...
Цього я й очікував....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:себе - ти не знайшов взагалі

Так. Бо градацію складав поліграф поліграфович. Як він бачить себе, людей і навколишній світ. А бачить він небагато.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:18

  Hotab написав:
  budivelnik написав:себе - ти не знайшов взагалі
Так. Бо градацію складав поліграф поліграфович. Як він бачить себе, людей і навколишній світ. А бачить він небагато.
склади правильнішу
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:23

  budivelnik написав:
  Hotab написав:
  budivelnik написав:себе - ти не знайшов взагалі
Так. Бо градацію складав поліграф поліграфович. Як він бачить себе, людей і навколишній світ. А бачить він небагато.
склади правильнішу

Воно тут нікому не цікаво і не потрібно. Це у вас ломка, довго без форуму. Ніхто не визнає вашої геніальності в реальному житті (бо її і близько нема) , тому ви тут плюсиками, словами підтримки від значимих для вас людей (у кого плюсики) намагаєтесь підтримати свою самооцінку. Мені ж це зовсім ні до чого. :)
Hotab
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