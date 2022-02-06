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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4984498549864987

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 41
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
7%
3
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
17
Зробив 2 щеплення і досить
10%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
37%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:48

  Hotab написав:
  budivelnik написав:кілька типів людей по інтелекту
Змішав все до купи: кров, соплі , гімно і цукор)) ,і рівень IQ, і навички, і вміння заробляти гроші)).

Я вас двічі знайшов. Один раз те що бачу сам: у верхній частині, і другий раз те, ким ви себе вважаєте і невдало намагаєтесь нас запевнити . Це нижче. Називати чи образитесь? :lol:
А себе - ти не знайшов взагалі...
Цього я й очікував....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:себе - ти не знайшов взагалі

Так. Бо градацію складав поліграф поліграфович. Як він бачить себе, людей і навколишній світ. А бачить він небагато.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:18

  Hotab написав:
  budivelnik написав:себе - ти не знайшов взагалі
Так. Бо градацію складав поліграф поліграфович. Як він бачить себе, людей і навколишній світ. А бачить він небагато.
склади правильнішу
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:23

  budivelnik написав:
  Hotab написав:
  budivelnik написав:себе - ти не знайшов взагалі
Так. Бо градацію складав поліграф поліграфович. Як він бачить себе, людей і навколишній світ. А бачить він небагато.
склади правильнішу

Воно тут нікому не цікаво і не потрібно. Це у вас ломка, довго без форуму. Ніхто не визнає вашої геніальності в реальному житті (бо її і близько нема) , тому ви тут плюсиками, словами підтримки від значимих для вас людей (у кого плюсики) намагаєтесь підтримати свою самооцінку. Мені ж це зовсім ні до чого. :)
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Це у вас ломка, довго без форуму.
Зроблю тобі і твоєму дружбану нерозлийвода(паразиту на чужих думках) приємніше
Піду ще трошки поломаюсь... без цих сторінок..

А ти як справжній їжачок - відпрацьовуй зарплату
колись,плач, але жри кактус...

До зустрічі за місяць....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:До зустрічі за місяць..

Пробачте, що ніхто і цього разу вас не оцінив, не похвалив і ви не змогли знайти причин лишитись. Це не моя провина. Це критичність думок тутешньої публіки, яка вас розкусила і зрозуміла вашу пустоту. Якби ви ще хоч не укололись, то може і з солідарності "за просто так " вам би антиваки наплюсовали. Але ви і їм не рідний, і до нормальних не дотягуєте.
На все добре.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:17

Чому медики проти вакцинації? ;)

Раніше цього тижня уряд Британії оголосив, що скасовує наказ про обов'язкову вакцинацію всіх працівників Національної служби здоров'я першої лінії. Незважаючи на те, що в останню хвилину наказ скасовано, співробітники попереджають про звільнення із Національної служби охорони здоров’я, деякі кажуть, що їхня довіра до свого роботодавця похитнулася. Серед них акушерка Памела Бішоф, яка сказала, що почувалася «переслідуваною, заляканою та стривоженою» через листи, електронною поштою та текстовими повідомленнями, в яких повідомлялося, що її звільнять, якщо вона не буде вакцинована.
https://www.bbc.com/news/uk-60276333

У тричі вакцинованій Британії медики Нац.служби здоров'я не хочуть щепитися :shock: Мабуть статистику Британії vs ПАР аналізувати не вміють :twisted:
fler
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