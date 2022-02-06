Так. Бо градацію складав поліграф поліграфович. Як він бачить себе, людей і навколишній світ. А бачить він небагато.
склади правильнішу
Воно тут нікому не цікаво і не потрібно. Це у вас ломка, довго без форуму. Ніхто не визнає вашої геніальності в реальному житті (бо її і близько нема) , тому ви тут плюсиками, словами підтримки від значимих для вас людей (у кого плюсики) намагаєтесь підтримати свою самооцінку. Мені ж це зовсім ні до чого.
Пробачте, що ніхто і цього разу вас не оцінив, не похвалив і ви не змогли знайти причин лишитись. Це не моя провина. Це критичність думок тутешньої публіки, яка вас розкусила і зрозуміла вашу пустоту. Якби ви ще хоч не укололись, то може і з солідарності "за просто так " вам би антиваки наплюсовали. Але ви і їм не рідний, і до нормальних не дотягуєте. На все добре.
Раніше цього тижня уряд Британії оголосив, що скасовує наказ про обов'язкову вакцинацію всіх працівників Національної служби здоров'я першої лінії. Незважаючи на те, що в останню хвилину наказ скасовано, співробітники попереджають про звільнення із Національної служби охорони здоров’я, деякі кажуть, що їхня довіра до свого роботодавця похитнулася. Серед них акушерка Памела Бішоф, яка сказала, що почувалася «переслідуваною, заляканою та стривоженою» через листи, електронною поштою та текстовими повідомленнями, в яких повідомлялося, що її звільнять, якщо вона не буде вакцинована. https://www.bbc.com/news/uk-60276333
У тричі вакцинованій Британії медики Нац.служби здоров'я не хочуть щепитися Мабуть статистику Британії vs ПАР аналізувати не вміють