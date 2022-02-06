https://echo.msk.ru/news/2901084-echo.html Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против блогера Антона Мысливца за фейки о коронавирусе. Мысливец является автором популярного ютуб-блога «Крамола». Смысловое наполнение роликов имеет антинаучный характер и состоит в основном из разоблачений инопланетных заговоров. За почти десять лет существования «Крамолы» количество просмотров отдельных видео доходило до восьми миллионов. В числе интересных блогеру тем оказалась и вакцинация от коронавируса. Мысливец отснял несколько роликов, на которые обратили внимание силовики. Они посчитали, что видео могут сформировать у людей негативное отношение к вакцинации. В этих роликах блогер утверждал, что коронавирус всего лишь заговор, призывал отказаться от прививок, потому что они якобы приводили к смерти, и в случае болезни не обращаться за врачебной помощью. Таким образом публичные высказывания Мысливца попали под уголовную статью о распространении ложной информации.
Блогер признал вину и сказал, что просто хотел получить больше просмотров на волнующей людей теме. Ему грозит либо штраф до семисот тысяч рублей, либо до трёх лет тюремного заключения.
fler написав:Раніше цього тижня уряд Британії оголосив, що скасовує наказ про обов'язкову вакцинацію всіх працівників Національної служби здоров'я першої лінії. https://www.bbc.com/news/uk-60276333
У тричі вакцинованій Британії медики Нац.служби здоров'я не хочуть щепитися Мабуть статистику Британії vs ПАР аналізувати не вміють
Флер, вся Европа постепенно идёт к идее "есть вакцина, кто ценит жизнь - провакцинируется, кто не ценит будет испытывать судьбу".. Всё, доктор наук, пора искать другую тему и вздыхать )))
А-а, это снова вы, stm. Не надолго вас хватило. Вы другие темы не нашли, поэтому вернулись? Yama теперь тоже может вернуться?
Да может,2 недели назад он правда с тревожным чемоданчиком в случае Путин нападёт мылил лыжи, думаете ему важно вернуться про корону писать? Как дедушка мужа? Дотянул до 96 лет или новая история про скидки в Миратон, Карло Пазолини, Интертоп важнее )))