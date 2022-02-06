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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4985498649874988

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 41
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
7%
3
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
17
Зробив 2 щеплення і досить
10%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
37%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://echo.msk.ru/news/2901084-echo.html
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против блогера Антона Мысливца за фейки о коронавирусе. Мысливец является автором популярного ютуб-блога «Крамола». Смысловое наполнение роликов имеет антинаучный характер и состоит в основном из разоблачений инопланетных заговоров. За почти десять лет существования «Крамолы» количество просмотров отдельных видео доходило до восьми миллионов. В числе интересных блогеру тем оказалась и вакцинация от коронавируса. Мысливец отснял несколько роликов, на которые обратили внимание силовики. Они посчитали, что видео могут сформировать у людей негативное отношение к вакцинации. В этих роликах блогер утверждал, что коронавирус всего лишь заговор, призывал отказаться от прививок, потому что они якобы приводили к смерти, и в случае болезни не обращаться за врачебной помощью. Таким образом публичные высказывания Мысливца попали под уголовную статью о распространении ложной информации.

Блогер признал вину и сказал, что просто хотел получить больше просмотров на волнующей людей теме. Ему грозит либо штраф до семисот тысяч рублей, либо до трёх лет тюремного заключения.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:20

flyman , докторства полунаук за распространение ложной информации ещё не лишали?

  flyman написав:просто хотел получить больше просмотров на волнующей людей теме

Волянскому и блогерам-юрыстам напрячься.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:34

  stm написав:
  fler написав:Раніше цього тижня уряд Британії оголосив, що скасовує наказ про обов'язкову вакцинацію всіх працівників Національної служби здоров'я першої лінії.
https://www.bbc.com/news/uk-60276333

У тричі вакцинованій Британії медики Нац.служби здоров'я не хочуть щепитися :shock: Мабуть статистику Британії vs ПАР аналізувати не вміють :twisted:

Флер, вся Европа постепенно идёт к идее "есть вакцина, кто ценит жизнь - провакцинируется, кто не ценит будет испытывать судьбу".. Всё, доктор наук, пора искать другую тему и вздыхать )))


А-а, это снова вы, stm. Не надолго вас хватило. Вы другие темы не нашли, поэтому вернулись? :roll:
Yama теперь тоже может вернуться?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:34

  flyman написав:https://echo.msk.ru/news/2901084-echo.html
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение ...

Блогер признал вину и сказал, что просто хотел получить больше просмотров на волнующей людей теме. Ему грозит либо штраф до семисот тысяч рублей, либо Libo :lol:

вы же для Хотаба уточняйте, что крамола агрессивного режима, а то он уже разволновался :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:43

  fler написав:
  stm написав:
  fler написав:Раніше цього тижня уряд Британії оголосив, що скасовує наказ про обов'язкову вакцинацію всіх працівників Національної служби здоров'я першої лінії.
https://www.bbc.com/news/uk-60276333

У тричі вакцинованій Британії медики Нац.служби здоров'я не хочуть щепитися :shock: Мабуть статистику Британії vs ПАР аналізувати не вміють :twisted:

Флер, вся Европа постепенно идёт к идее "есть вакцина, кто ценит жизнь - провакцинируется, кто не ценит будет испытывать судьбу".. Всё, доктор наук, пора искать другую тему и вздыхать )))


А-а, это снова вы, stm. Не надолго вас хватило. Вы другие темы не нашли, поэтому вернулись? :roll:
Yama теперь тоже может вернуться?

Да может,2 недели назад он правда с тревожным чемоданчиком в случае Путин нападёт мылил лыжи, думаете ему важно вернуться про корону писать? Как дедушка мужа? Дотянул до 96 лет или новая история про скидки в Миратон, Карло Пазолини, Интертоп важнее )))
stm
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