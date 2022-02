Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваші плани щодо вакцинації від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 41 Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще 7% 3 Зробив 2 щеплення, зроблю ще 41% 17 Зробив 2 щеплення і досить 10% 4 Зробив 1 щеплення 0 0 Не буду робити щеплення 37% 15 Інше 5% 2 Всього голосів : 41 Додано: Нед 06 лют, 2022 21:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире https://echo.msk.ru/news/2901084-echo.html

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против блогера Антона Мысливца за фейки о коронавирусе. Мысливец является автором популярного ютуб-блога «Крамола». Смысловое наполнение роликов имеет антинаучный характер и состоит в основном из разоблачений инопланетных заговоров. За почти десять лет существования «Крамолы» количество просмотров отдельных видео доходило до восьми миллионов. В числе интересных блогеру тем оказалась и вакцинация от коронавируса. Мысливец отснял несколько роликов, на которые обратили внимание силовики. Они посчитали, что видео могут сформировать у людей негативное отношение к вакцинации. В этих роликах блогер утверждал, что коронавирус всего лишь заговор, призывал отказаться от прививок, потому что они якобы приводили к смерти, и в случае болезни не обращаться за врачебной помощью. Таким образом публичные высказывания Мысливца попали под уголовную статью о распространении ложной информации.



Додано: Нед 06 лют, 2022 21:20 flyman , докторства полунаук за распространение ложной информации ещё не лишали?



flyman написав: просто хотел получить больше просмотров на волнующей людей теме просто хотел получить больше просмотров на волнующей людей теме

Волянскому и блогерам-юрыстам напрячься.

Додано: Нед 06 лют, 2022 21:34

https://www.bbc.com/news/uk-60276333



У тричі вакцинованій Британії медики Нац.служби здоров'я не хочуть щепитися Мабуть статистику Британії vs ПАР аналізувати не вміють Раніше цього тижня уряд Британії оголосив, що скасовує наказ про обов'язкову вакцинацію всіх працівників Національної служби здоров'я першої лінії.У тричі вакцинованій Британії медики Нац.служби здоров'я не хочуть щепитисяМабуть статистику Британії vs ПАР аналізувати не вміють

Флер, вся Европа постепенно идёт к идее "есть вакцина, кто ценит жизнь - провакцинируется, кто не ценит будет испытывать судьбу".. Всё, доктор наук, пора искать другую тему и вздыхать ))) Флер, вся Европа постепенно идёт к идее "есть вакцина, кто ценит жизнь - провакцинируется, кто не ценит будет испытывать судьбу".. Всё, доктор наук, пора искать другую тему и вздыхать )))



А-а, это снова вы, stm. Не надолго вас хватило. Вы другие темы не нашли, поэтому вернулись?

Yama теперь тоже может вернуться? А-а, это снова вы, stm. Не надолго вас хватило. Вы другие темы не нашли, поэтому вернулись?Yama теперь тоже может вернуться? fler

Додано: Нед 06 лют, 2022 21:34

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение ...



Блогер признал вину и сказал, что просто хотел получить больше просмотров на волнующей людей теме. Ему грозит либо штраф до семисот тысяч рублей, либо Libo Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение ...Блогер признал вину и сказал, что просто хотел получить больше просмотров на волнующей людей теме. Ему грозит либо штраф до семисот тысяч, либо Libo

вы же для Хотаба уточняйте, что крамола агрессивного режима, а то он уже разволновался вы же для Хотаба уточняйте, что крамола агрессивного режима, а то он уже разволновался Ромасик

Додано: Нед 06 лют, 2022 21:43

https://www.bbc.com/news/uk-60276333



У тричі вакцинованій Британії медики Нац.служби здоров'я не хочуть щепитися Мабуть статистику Британії vs ПАР аналізувати не вміють Раніше цього тижня уряд Британії оголосив, що скасовує наказ про обов'язкову вакцинацію всіх працівників Національної служби здоров'я першої лінії.У тричі вакцинованій Британії медики Нац.служби здоров'я не хочуть щепитисяМабуть статистику Британії vs ПАР аналізувати не вміють

Флер, вся Европа постепенно идёт к идее "есть вакцина, кто ценит жизнь - провакцинируется, кто не ценит будет испытывать судьбу".. Всё, доктор наук, пора искать другую тему и вздыхать ))) Флер, вся Европа постепенно идёт к идее "есть вакцина, кто ценит жизнь - провакцинируется, кто не ценит будет испытывать судьбу".. Всё, доктор наук, пора искать другую тему и вздыхать )))



А-а, это снова вы, stm. Не надолго вас хватило. Вы другие темы не нашли, поэтому вернулись?

Yama теперь тоже может вернуться? А-а, это снова вы, stm. Не надолго вас хватило. Вы другие темы не нашли, поэтому вернулись?Yama теперь тоже может вернуться?

Да может,2 недели назад он правда с тревожным чемоданчиком в случае Путин нападёт мылил лыжи, думаете ему важно вернуться про корону писать? Как дедушка мужа? Дотянул до 96 лет или новая история про скидки в Миратон, Карло Пазолини, Интертоп важнее ))) Да может,2 недели назад он правда с тревожным чемоданчиком в случае Путин нападёт мылил лыжи, думаете ему важно вернуться про корону писать? Как дедушка мужа? Дотянул до 96 лет или новая история про скидки в Миратон, Карло Пазолини, Интертоп важнее ))) stm

