fler написав:Раніше цього тижня уряд Британії оголосив, що скасовує наказ про обов'язкову вакцинацію всіх працівників Національної служби здоров'я першої лінії. https://www.bbc.com/news/uk-60276333
У тричі вакцинованій Британії медики Нац.служби здоров'я не хочуть щепитися Мабуть статистику Британії vs ПАР аналізувати не вміють
Флер, вся Европа постепенно идёт к идее "есть вакцина, кто ценит жизнь - провакцинируется, кто не ценит будет испытывать судьбу".. Всё, доктор наук, пора искать другую тему и вздыхать )))
А-а, это снова вы, stm. Не надолго вас хватило. Вы другие темы не нашли, поэтому вернулись? Yama теперь тоже может вернуться?
Да может,2 недели назад он правда с тревожным чемоданчиком в случае Путин нападёт мылил лыжи, думаете ему важно вернуться про корону писать? Как дедушка мужа? Дотянул до 96 лет или новая история про скидки в Миратон, Карло Пазолини, Интертоп важнее )))
Да может,... думаете ему важно вернуться про корону писать?
Почему бы нет? Вам же важно ...
stm написав: Как дедушка мужа? Дотянул до 96 лет или новая история про скидки в Миратон, Карло Пазолини, Интертоп важнее )))
Дедушке 9 января исполнилось 97, а 19-го он благополучно ушел в мир иной. Ковидом так и не болел, причем невакс. (Вскрытие делали). Рада, что вы написали без ошибок названия магазинов, значит и скидки найдете.
Да может,... думаете ему важно вернуться про корону писать?
Почему бы нет? Вам же важно ...
stm написав: Как дедушка мужа? Дотянул до 96 лет или новая история про скидки в Миратон, Карло Пазолини, Интертоп важнее )))
Дедушке 9 января исполнилось 97, а 19-го он благополучно ушел в мир иной. Ковидом так и не болел, причем невакс. (Вскрытие делали). Рада, что вы написали без ошибок названия магазинов, значит и скидки найдете.
В такому возрасте и вскрытие, ещё и на ковид. Ладно, админы ау, удаленные сообщения хранятся? Можно фильтр "95 лет дедушка" по Флер пройтись? Чёт мне подсказывает, что она не только первый раз в Турцию в 96 году летала )))