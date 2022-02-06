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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4985498649874988>

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 41
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
7%
3
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
17
Зробив 2 щеплення і досить
10%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
37%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:43

  fler написав:
  stm написав:
  fler написав:Раніше цього тижня уряд Британії оголосив, що скасовує наказ про обов'язкову вакцинацію всіх працівників Національної служби здоров'я першої лінії.
https://www.bbc.com/news/uk-60276333

У тричі вакцинованій Британії медики Нац.служби здоров'я не хочуть щепитися :shock: Мабуть статистику Британії vs ПАР аналізувати не вміють :twisted:

Флер, вся Европа постепенно идёт к идее "есть вакцина, кто ценит жизнь - провакцинируется, кто не ценит будет испытывать судьбу".. Всё, доктор наук, пора искать другую тему и вздыхать )))


А-а, это снова вы, stm. Не надолго вас хватило. Вы другие темы не нашли, поэтому вернулись? :roll:
Yama теперь тоже может вернуться?

Да может,2 недели назад он правда с тревожным чемоданчиком в случае Путин нападёт мылил лыжи, думаете ему важно вернуться про корону писать? Как дедушка мужа? Дотянул до 96 лет или новая история про скидки в Миратон, Карло Пазолини, Интертоп важнее )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:26

  stm написав:
  fler написав:Yama теперь тоже может вернуться?

Да может,... думаете ему важно вернуться про корону писать?


Почему бы нет? Вам же важно ...

  stm написав: Как дедушка мужа? Дотянул до 96 лет или новая история про скидки в Миратон, Карло Пазолини, Интертоп важнее )))


Дедушке 9 января исполнилось 97, а 19-го он благополучно ушел в мир иной. Ковидом так и не болел, причем невакс. (Вскрытие делали).
Рада, что вы написали без ошибок названия магазинов, значит и скидки найдете. :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:41

  fler написав:
  stm написав:
  fler написав:Yama теперь тоже может вернуться?

Да может,... думаете ему важно вернуться про корону писать?


Почему бы нет? Вам же важно ...

  stm написав: Как дедушка мужа? Дотянул до 96 лет или новая история про скидки в Миратон, Карло Пазолини, Интертоп важнее )))


Дедушке 9 января исполнилось 97, а 19-го он благополучно ушел в мир иной. Ковидом так и не болел, причем невакс. (Вскрытие делали).
Рада, что вы написали без ошибок названия магазинов, значит и скидки найдете. :wink:

В такому возрасте и вскрытие, ещё и на ковид.
Ладно, админы ау, удаленные сообщения хранятся? Можно фильтр "95 лет дедушка" по Флер пройтись? Чёт мне подсказывает, что она не только первый раз в Турцию в 96 году летала )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:31

Илон Маск поддержал «конвой свободы» и потроллил правительство Канады. В Оттаве объявлен режим чрезвычайного положения
Маск назвал «жалким меньшинством» канадское правительство
Илон Маск выразил поддержку «конвою свободы» (Freedom Convoy) из канадских дальнобойщиков и других активистов, направлявшихся в Оттаву в знак протеста против паспортов вакцинации и других мер по борьбе с COVID-19.

«Канадские дальнобойщики рулят», — заявил Илон Маск, прямо указывая намек на колонну, которая привлекает внимание во всем мире. Илон Маск и раньше высказывался негативно об обязательной вакцинации. Он заявил, что установленные государством требования размывают понятие свободы.

Позже Илон Маск опубликовал в Twitter видео с протестных мероприятий дальнобойщиков, назвав «жалким меньшинством» канадское правительство. Это заявление было отсылкой к словам Джастина Трюдо, премьер-министра Канады, который ранее отметил, что эти активисты являются лишь небольшой группой маргиналов, а не большинством жителей государства.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:13

"Концепция изменилась"
Теперь надо просто подождать 5 дней, и "если нет симптомов" - свободен :)
Это точно "пандемия смертельного вируса"?

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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:24

Ввели ограничения - плохо.
Ослабили ограничения - плохо. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:10

  Hotab написав:Ввели ограничения - плохо.
Ослабили ограничения - плохо. :lol:

вводили то зачем?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:31

  Hotab написав:Ввели ограничения - плохо.
Ослабили ограничения - плохо. :lol:


это не плохо и не хорошо - это маразм.
причём он начался давно - но не каждому было дано это заметить
а сейчас этот маразм только крепчает
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:41

  Ромасик написав:
  Hotab написав:Ввели ограничения - плохо.
Ослабили ограничения - плохо. :lol:

вводили то зачем?


есть вопрос не только лиш к тем к то водил и зачем.
самое интересное что процентов 50% эту дурь выполняло причём добровольно
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:48

  Ромасик написав:
  Hotab написав:Ввели ограничения - плохо.
Ослабили ограничения - плохо. :lol:

вводили то зачем?

А сам то как думаешь, зачем больных заставляли сидеть дома в период заразности? Если совсем не сможешь, будем помогать)).
Hotab
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