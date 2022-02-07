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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 41
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
7%
3
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
17
Зробив 2 щеплення і досить
10%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
37%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:03

  Hotab написав:
  Ромасик написав:
  Hotab написав:Ввели ограничения - плохо.
Ослабили ограничения - плохо. :lol:

вводили то зачем?

А сам то как думаешь, зачем больных заставляли сидеть дома в период заразности? Если совсем не сможешь, будем помогать)).

это кто? ты сидел дома? или витальен? или я? :mrgreen:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:04

  uaprofi написав:
  Ромасик написав:
  Hotab написав:Ввели ограничения - плохо.
Ослабили ограничения - плохо. :lol:

вводили то зачем?


есть вопрос не только лиш к тем к то водил и зачем.
самое интересное что процентов 50% эту дурь выполняло причём добровольно

еще и бежали вперед паровоза, требовали от других
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:10

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:вводили то зачем?

А сам то как думаешь, зачем больных заставляли сидеть дома в период заразности? Если совсем не сможешь, будем помогать)).

это кто? ты сидел дома? или витальен? или я? :mrgreen:

Я сидел на изоляции. В харчевню ходил, но там были те, кто был на изоляции))
Ну и вообще, на условной работе если тест Ковид +, то сразу отпускали с работы , а ещё (на первых месяцах особенно) и всех контактных тестили.
В нормальных странах с тестированием в 15 раз выше, чем в Украине (привет Флер) и дальше просеивали всех контактных и выявляли на ранних стадиях. И изолировали. Это не давало эфект, Ромка? Особенно когда больницы переполнены, а ты лил крокодильи слезки, что врачам не подняли доплаты и не купили кислород. А Флер лила слезки, что из-за переполненности стационаров остальные операции отложили. Так что, меры по ограничению нераспространения были не нужны? На самотёк было бы правильнее?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:59

Порадуем ромасиков:


Опять же, была совсем позорная история с «ЭпиВакКороной». По данным исследования Европейского университета в Санкт-Петербурге, у нее отрицательная эффективность, те, кто ей привился, умирали чаще, чем не вакцинированные. Это просто вредительство. Эта история длилась больше года, и только сейчас ее стали сворачивать. У нас власти не умеют признавать свои ошибки, в результате заведомо неработающая вакцина миллионами рассылалась по регионам. В нормальных странах после этого идут не то что в отставку, а под суд.



Порадуем Будивельныка:

— Какие глобальные последствия может иметь рекордная естественна убыль населения?

— Облегчение нагрузки на пенсионный фонд, какие еще могут быть последствия? Уже все произошло, эти люди умерли. В плане долгосрочных последствий важнее смотреть на рождаемость, а не на смертность, и сейчас тут есть небольшая тенденция к улучшению, но только в этом году, потому что у государства нет долгосрочной стратегии. Видимо, повышение рождаемости не находится сейчас в числе приоритетных задач государства

Про Дельту:
— В 2021 году естественная убыль значительно больше, чем в 2020, хотя пандемия тогда уже началась. Чем это можно объяснить?

— Во-первых, в 2020-м было несколько месяцев без эпидемии, во-вторых, «Дельта» — гораздо более злой штамм, в-третьих, — в 2021 году в России практически не было локдаунов. В некоторых регионах их вводили, например, Башкортостан в октябре ввел достаточно жесткий локдаун, и у них смертность за декабрь была одной из самых низких.


Про Швецию:

— Много говорили о шведском сценарии, там тоже не вводили локдаун…

— Швеция справилась плохо, пострадала в несколько раз сильнее, чем соседние страны, и признала свою ошибку. 2021 год Швеция провела совсем в другом режиме


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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 22:05

  Ромасик написав:
  Hotab написав:Ввели ограничения - плохо.
Ослабили ограничения - плохо. :lol:

вводили то зачем?


А зачем гигиена? Зачем роддома? Зачем диспансеры? От каких еще "неудобств цивилизации", кроме санитарии, вы готовы отказаться?

PS: в 14-м веке эпидемию чумы запустили до того состояния, что приходилось сжигать еще живых людей. А тут, блин, носить маску в общественных местах - наступление на гражданские свободы :oops:
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