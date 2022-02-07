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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4985498649874988 Ваші плани щодо вакцинації від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 41 Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще 7% 3 Зробив 2 щеплення, зроблю ще 41% 17 Зробив 2 щеплення і досить 10% 4 Зробив 1 щеплення 0 0 Не буду робити щеплення 37% 15 Інше 5% 2 Всього голосів : 41 Додано: Пон 07 лют, 2022 21:03 Hotab написав: Ромасик написав: Hotab написав: Ввели ограничения - плохо.

Ослабили ограничения - плохо. Ввели ограничения - плохо.Ослабили ограничения - плохо.

вводили то зачем? вводили то зачем?

А сам то как думаешь, зачем больных заставляли сидеть дома в период заразности? Если совсем не сможешь, будем помогать)). А сам то как думаешь, зачем больных заставляли сидеть дома в период заразности? Если совсем не сможешь, будем помогать)).

это кто? ты сидел дома? или витальен? или я? это кто? ты сидел дома? или витальен? или я? Ромасик

Повідомлень: 4216 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1118 раз. Подякували: 648 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лют, 2022 21:04 uaprofi написав: Ромасик написав: Hotab написав: Ввели ограничения - плохо.

Ослабили ограничения - плохо. Ввели ограничения - плохо.Ослабили ограничения - плохо.

вводили то зачем? вводили то зачем?



есть вопрос не только лиш к тем к то водил и зачем.

самое интересное что процентов 50% эту дурь выполняло причём добровольно есть вопрос не только лиш к тем к то водил и зачем.самое интересное что процентов 50% эту дурь выполняло причём добровольно

еще и бежали вперед паровоза, требовали от других еще и бежали вперед паровоза, требовали от других Ромасик

Повідомлень: 4216 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1118 раз. Подякували: 648 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лют, 2022 21:10 Ромасик написав: Hotab написав: Ромасик написав: вводили то зачем? вводили то зачем?

А сам то как думаешь, зачем больных заставляли сидеть дома в период заразности? Если совсем не сможешь, будем помогать)). А сам то как думаешь, зачем больных заставляли сидеть дома в период заразности? Если совсем не сможешь, будем помогать)).

это кто? ты сидел дома? или витальен? или я? это кто? ты сидел дома? или витальен? или я?

Я сидел на изоляции. В харчевню ходил, но там были те, кто был на изоляции))

Ну и вообще, на условной работе если тест Ковид +, то сразу отпускали с работы , а ещё (на первых месяцах особенно) и всех контактных тестили.

В нормальных странах с тестированием в 15 раз выше, чем в Украине (привет Флер) и дальше просеивали всех контактных и выявляли на ранних стадиях. И изолировали. Это не давало эфект, Ромка? Особенно когда больницы переполнены, а ты лил крокодильи слезки, что врачам не подняли доплаты и не купили кислород. А Флер лила слезки, что из-за переполненности стационаров остальные операции отложили. Так что, меры по ограничению нераспространения были не нужны? На самотёк было бы правильнее? Я сидел на изоляции. В харчевню ходил, но там были те, кто был на изоляции))Ну и вообще, на условной работе если тест Ковид +, то сразу отпускали с работы , а ещё (на первых месяцах особенно) и всех контактных тестили.В нормальных странах с тестированием в 15 раз выше, чем в Украине (привет Флер) и дальше просеивали всех контактных и выявляли на ранних стадиях. И изолировали. Это не давало эфект, Ромка? Особенно когда больницы переполнены, а ты лил крокодильи слезки, что врачам не подняли доплаты и не купили кислород. А Флер лила слезки, что из-за переполненности стационаров остальные операции отложили. Так что, меры по ограничению нераспространения были не нужны? На самотёк было бы правильнее? Hotab

Повідомлень: 7035 З нами з: 15.02.09 Подякував: 472 раз. Подякували: 1720 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лют, 2022 21:59





Опять же, была совсем позорная история с «ЭпиВакКороной». По данным исследования Европейского университета в Санкт-Петербурге, у нее отрицательная эффективность, те, кто ей привился, умирали чаще, чем не вакцинированные. Это просто вредительство. Эта история длилась больше года, и только сейчас ее стали сворачивать. У нас власти не умеют признавать свои ошибки, в результате заведомо неработающая вакцина миллионами рассылалась по регионам. В нормальных странах после этого идут не то что в отставку, а под суд.







Порадуем Будивельныка:



— Какие глобальные последствия может иметь рекордная естественна убыль населения?



— Облегчение нагрузки на пенсионный фонд, какие еще могут быть последствия? Уже все произошло, эти люди умерли. В плане долгосрочных последствий важнее смотреть на рождаемость, а не на смертность, и сейчас тут есть небольшая тенденция к улучшению, но только в этом году, потому что у государства нет долгосрочной стратегии. Видимо, повышение рождаемости не находится сейчас в числе приоритетных задач государства



Про Дельту:

— В 2021 году естественная убыль значительно больше, чем в 2020, хотя пандемия тогда уже началась. Чем это можно объяснить?



— Во-первых, в 2020-м было несколько месяцев без эпидемии, во-вторых, «Дельта» — гораздо более злой штамм, в-третьих, — в 2021 году в России практически не было локдаунов. В некоторых регионах их вводили, например, Башкортостан в октябре ввел достаточно жесткий локдаун, и у них смертность за декабрь была одной из самых низких.





Про Швецию:



— Много говорили о шведском сценарии, там тоже не вводили локдаун…



— Швеция справилась плохо, пострадала в несколько раз сильнее, чем соседние страны, и признала свою ошибку. 2021 год Швеция провела совсем в другом режиме





https://republic.ru/posts/102995?utm_so ... gn=morning Порадуем ромасиков:Порадуем Будивельныка:Про Дельту:Про Швецию: Hotab

Повідомлень: 7035 З нами з: 15.02.09 Подякував: 472 раз. Подякували: 1720 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лют, 2022 22:05 Ромасик написав: Hotab написав: Ввели ограничения - плохо.

Ослабили ограничения - плохо. Ввели ограничения - плохо.Ослабили ограничения - плохо.

вводили то зачем? вводили то зачем?



А зачем гигиена? Зачем роддома? Зачем диспансеры? От каких еще "неудобств цивилизации", кроме санитарии, вы готовы отказаться?



PS: в 14-м веке эпидемию чумы запустили до того состояния, что приходилось сжигать еще живых людей. А тут, блин, носить маску в общественных местах - наступление на гражданские свободы А зачем гигиена? Зачем роддома? Зачем диспансеры? От каких еще "неудобств цивилизации", кроме санитарии, вы готовы отказаться?PS: в 14-м веке эпидемию чумы запустили до того состояния, что приходилось сжигать еще живых людей. А тут, блин, носить маску в общественных местах - наступление на гражданские свободы zРадио

Повідомлень: 12349 З нами з: 02.05.18 Подякував: 3229 раз. Подякували: 7039 раз. Профіль 16 8 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4985498649874988 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 07 лют, 2022 15:06