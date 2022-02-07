А сам то как думаешь, зачем больных заставляли сидеть дома в период заразности? Если совсем не сможешь, будем помогать)).
это кто? ты сидел дома? или витальен? или я?
Я сидел на изоляции. В харчевню ходил, но там были те, кто был на изоляции)) Ну и вообще, на условной работе если тест Ковид +, то сразу отпускали с работы , а ещё (на первых месяцах особенно) и всех контактных тестили. В нормальных странах с тестированием в 15 раз выше, чем в Украине (привет Флер) и дальше просеивали всех контактных и выявляли на ранних стадиях. И изолировали. Это не давало эфект, Ромка? Особенно когда больницы переполнены, а ты лил крокодильи слезки, что врачам не подняли доплаты и не купили кислород. А Флер лила слезки, что из-за переполненности стационаров остальные операции отложили. Так что, меры по ограничению нераспространения были не нужны? На самотёк было бы правильнее?
Опять же, была совсем позорная история с «ЭпиВакКороной». По данным исследования Европейского университета в Санкт-Петербурге, у нее отрицательная эффективность, те, кто ей привился, умирали чаще, чем не вакцинированные. Это просто вредительство. Эта история длилась больше года, и только сейчас ее стали сворачивать. У нас власти не умеют признавать свои ошибки, в результате заведомо неработающая вакцина миллионами рассылалась по регионам. В нормальных странах после этого идут не то что в отставку, а под суд.
Порадуем Будивельныка:
— Какие глобальные последствия может иметь рекордная естественна убыль населения?
— Облегчение нагрузки на пенсионный фонд, какие еще могут быть последствия? Уже все произошло, эти люди умерли. В плане долгосрочных последствий важнее смотреть на рождаемость, а не на смертность, и сейчас тут есть небольшая тенденция к улучшению, но только в этом году, потому что у государства нет долгосрочной стратегии. Видимо, повышение рождаемости не находится сейчас в числе приоритетных задач государства
Про Дельту:
— В 2021 году естественная убыль значительно больше, чем в 2020, хотя пандемия тогда уже началась. Чем это можно объяснить?
— Во-первых, в 2020-м было несколько месяцев без эпидемии, во-вторых, «Дельта» — гораздо более злой штамм, в-третьих, — в 2021 году в России практически не было локдаунов. В некоторых регионах их вводили, например, Башкортостан в октябре ввел достаточно жесткий локдаун, и у них смертность за декабрь была одной из самых низких.
Про Швецию:
— Много говорили о шведском сценарии, там тоже не вводили локдаун…
— Швеция справилась плохо, пострадала в несколько раз сильнее, чем соседние страны, и признала свою ошибку. 2021 год Швеция провела совсем в другом режиме
Hotab написав: а ещё (на первых месяцах особенно) и всех контактных тестили. В нормальных странах с тестированием в 15 раз выше, чем в Украине (привет Флер) и дальше просеивали всех контактных и выявляли на ранних стадиях. И изолировали.
я думал то овцина все, а вон еще что - надо через концентрационные лагеря пропускать.