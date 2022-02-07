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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4986498749884989

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 41
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
7%
3
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
17
Зробив 2 щеплення і досить
10%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
37%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:11

  Hotab написав:Ромасик ,ты набуханное сегодня?
"овцина", "охмикрон", "концентрационные лагеря". Или по ссылке то твои фото?

а ты наколотое?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:17

  Ромасик написав:
  Hotab написав:Ромасик ,ты набуханное сегодня?
"овцина", "охмикрон", "концентрационные лагеря". Или по ссылке то твои фото?

а ты наколотое?

Нет. Я придерживаюсь темы и о ней здесь пишу. А ты зачем сюда приползаешь? Есть на Кидстафе такие же девочки , рассказывающие "нас хотят чипировать, убить" , заговоры. Ты ж приползаешь на один из серьезнейших финансовых форумов и корчишь из себя дебила. Или не корчишь?
Hotab
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