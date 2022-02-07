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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лют, 2022 09:11
Hotab написав:Ромасик
,ты набуханное сегодня?
"овцина", "охмикрон", "концентрационные лагеря". Или по ссылке то твои фото?
а ты наколотое?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 09:17
Ромасик написав: Hotab написав:Ромасик
,ты набуханное сегодня?
"овцина", "охмикрон", "концентрационные лагеря". Или по ссылке то твои фото?
а ты наколотое?
Нет. Я придерживаюсь темы и о ней здесь пишу. А ты зачем сюда приползаешь? Есть на Кидстафе такие же девочки , рассказывающие "нас хотят чипировать, убить" , заговоры. Ты ж приползаешь на один из серьезнейших финансовых форумов и корчишь из себя дебила. Или не корчишь?
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