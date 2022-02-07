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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4986498749884989

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 41
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
7%
3
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
17
Зробив 2 щеплення і досить
10%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
37%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:11

  Hotab написав:Ромасик ,ты набуханное сегодня?
"овцина", "охмикрон", "концентрационные лагеря". Или по ссылке то твои фото?

а ты наколотое?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:17

  Ромасик написав:
  Hotab написав:Ромасик ,ты набуханное сегодня?
"овцина", "охмикрон", "концентрационные лагеря". Или по ссылке то твои фото?

а ты наколотое?

Нет. Я придерживаюсь темы и о ней здесь пишу. А ты зачем сюда приползаешь? Есть на Кидстафе такие же девочки , рассказывающие "нас хотят чипировать, убить" , заговоры. Ты ж приползаешь на один из серьезнейших финансовых форумов и корчишь из себя дебила. Или не корчишь?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:49

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а также их коллеги из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе заявили, что антитела к коронавирусу могут держаться в организме до 20 месяцев после выздоровления. В ходе работы исследователи измерили уровни антител в крови 816 непривитых взрослых американцев. Исследователи обнаружили антитела у 99% тех, кто сказал, что у них положительный результат теста на COVID-19.
https://medicalxpress.com/news/2022-02- ... onths.html

То есть 99% переболевших могут быть защищены до 20 месяцев, а вакцина защищает аж на три (максимум шесть) месяцев :D Наверное, поэтому Волянский наблюдал повторно заболевших через год-полтора в количестве 0,2%. :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:08

fler , вы же от англичан на днях приносили "массово болеют повторно". Или не болеют? А сейчас кто в Украине массово болеет? Те, кто "40% переболело к лету 2021 года"?
Уже столько волн было (причем первая по сути с осени 2020 и это 20 месяцев не прошло) , что сейчас должен быть коллективный иммунитет. А его что-то нет.
Где-то шото не сходится.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:14

  fler написав:Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а также их коллеги из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе заявили, что антитела к коронавирусу могут держаться в организме до 20 месяцев после выздоровления. В ходе работы исследователи измерили уровни антител в крови 816 непривитых взрослых американцев. Исследователи обнаружили антитела у 99% тех, кто сказал, что у них положительный результат теста на COVID-19.
https://medicalxpress.com/news/2022-02- ... onths.html

То есть 99% переболевших могут быть защищены до 20 месяцев, а вакцина защищает аж на три (максимум шесть) месяцев :D Наверное, поэтому Волянский наблюдал повторно заболевших через год-полтора в количестве 0,2%. :roll:

Абзац перед процитированным вами
«Это исследование говорит нам, что у людей есть антитела, которые остаются после COVID-19, но оно ничего не говорит нам об иммунитете, поскольку мы не знаем, какой уровень естественных антител необходим для защиты», — сказал доктор Отто Янг. Он иммунолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Медицинская школа Дэвида Геффена, который проанализировал результаты. «Люди могут заразиться повторно, если у них есть естественные антитела к COVID-19».

Из этой же статьи
Другие исследования показали, что естественные антитела к COVID-19 со временем ослабевают, часто примерно через шесть месяцев, отметил Янг. В новом исследовании рассматривались данные о группе людей в определенный момент времени. Исследования, которые наблюдают за одними и теми же людьми в разные моменты времени, показали, что естественные антитела действительно снижаются, добавил Янг.

Важно отметить, что тот факт, что у вас есть естественные антитела, не означает, что вы защищены от повторного заражения, подчеркнул доктор Лен Горовиц, пульмонолог из больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке.

«Антитела могут сохраняться в вашей крови в течение нескольких месяцев, но мы не знаем, насколько вам нужно защищаться», — сказал Горовиц, не участвовавший в новом исследовании.

Он отметил, что у людей с более тяжелым течением COVID-19 уровень антител выше, но это не защищает их навсегда.

«Если вы пережили COVID-19, у вас есть некоторый клеточно-опосредованный иммунитет, но он отличается от типа иммунитета и антител , которые вы получаете от вакцины, и идеально иметь и то, и другое», — сказал Горовиц.

Т.ч. не все так однозначно, как вы пытаетесь доказать.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:20

Флер, ну что за детский сад!! Ну хоть когда-то наступит время, что вас можно не перепроверять??
С той Британией обманываете нас полгода, теперь снова исследования. Вы же доктор наук!!! Как гопник в подворотне "кручу верчу, обмануть хочу".
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:40

  Hotab написав:Флер, ну что за детский сад!! Ну хоть когда-то наступит время, что вас можно не перепроверять??
С той Британией обманываете нас полгода, теперь снова исследования. Вы же доктор наук!!! Как гопник в подворотне "кручу верчу, обмануть хочу".


Хотаб, чтобы делать "мои" выводы надо уметь видеть немножко дальше, чем написано в статье. Для этого надо "множко" больше читать, иметь определенный кругозор, опыт.. Я не просто так написала цифру от Волянского. Вы можете сколько угодно доверять своему "Перепроверялкину", который смыслит в науке, как баран в апельсинах. Мое мнение никому здесь не навязывается - каждый понимает и делает свои выводы в зависимости от своих умственных способностей. Если до вас и ваших однодумцев не доходит то, что мне очевидно, то "нечего на зеркало пенять".
fler
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