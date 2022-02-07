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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4986498749884989 Ваші плани щодо вакцинації від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 41 Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще 7% 3 Зробив 2 щеплення, зроблю ще 41% 17 Зробив 2 щеплення і досить 10% 4 Зробив 1 щеплення 0 0 Не буду робити щеплення 37% 15 Інше 5% 2 Всього голосів : 41 Додано: Вів 08 лют, 2022 09:11 Hotab написав: Ромасик ,ты набуханное сегодня?

"овцина", "охмикрон", "концентрационные лагеря". Или по ссылке то твои фото? ,ты набуханное сегодня?"овцина", "охмикрон", "концентрационные лагеря". Или по ссылке то твои фото?

а ты наколотое? а ты наколотое? Ромасик

Повідомлень: 4221 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1118 раз. Подякували: 649 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лют, 2022 09:17 Ромасик написав: Hotab написав: Ромасик ,ты набуханное сегодня?

"овцина", "охмикрон", "концентрационные лагеря". Или по ссылке то твои фото? ,ты набуханное сегодня?"овцина", "охмикрон", "концентрационные лагеря". Или по ссылке то твои фото?

а ты наколотое? а ты наколотое?

Нет. Я придерживаюсь темы и о ней здесь пишу. А ты зачем сюда приползаешь? Есть на Кидстафе такие же девочки , рассказывающие "нас хотят чипировать, убить" , заговоры. Ты ж приползаешь на один из серьезнейших финансовых форумов и корчишь из себя дебила. Или не корчишь? Нет. Я придерживаюсь темы и о ней здесь пишу. А ты зачем сюда приползаешь? Есть на Кидстафе такие же девочки , рассказывающие "нас хотят чипировать, убить" , заговоры. Ты ж приползаешь на один из серьезнейших финансовых форумов и корчишь из себя дебила. Или не корчишь? Hotab

Повідомлень: 7050 З нами з: 15.02.09 Подякував: 473 раз. Подякували: 1720 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лют, 2022 10:49

https://medicalxpress.com/news/2022-02- ... onths.html



То есть 99% переболевших могут быть защищены до 20 месяцев, а вакцина защищает аж на три (максимум шесть) месяцев Наверное, поэтому Волянский наблюдал повторно заболевших через год-полтора в количестве 0,2%. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а также их коллеги из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе заявили, что антитела к коронавирусу могут держаться в организме до 20 месяцев после выздоровления. В ходе работы исследователи измерили уровни антител в крови 816 непривитых взрослых американцев. Исследователи обнаружили антитела у 99% тех, кто сказал, что у них положительный результат теста на COVID-19.То есть 99% переболевших могут быть защищены до 20 месяцев, а вакцина защищает аж на три (максимум шесть) месяцевНаверное, поэтому Волянский наблюдалчерез год-полтора в количестве 0,2%. fler

Повідомлень: 2638 З нами з: 07.08.09 Подякував: 995 раз. Подякували: 1129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лют, 2022 11:08 fler , вы же от англичан на днях приносили "массово болеют повторно". Или не болеют? А сейчас кто в Украине массово болеет? Те, кто "40% переболело к лету 2021 года"?

Уже столько волн было (причем первая по сути с осени 2020 и это 20 месяцев не прошло) , что сейчас должен быть коллективный иммунитет. А его что-то нет.

Где-то шото не сходится. Hotab

Повідомлень: 7050 З нами з: 15.02.09 Подякував: 473 раз. Подякували: 1720 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лют, 2022 11:14 fler написав: Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а также их коллеги из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе заявили, что антитела к коронавирусу могут держаться в организме до 20 месяцев после выздоровления. В ходе работы исследователи измерили уровни антител в крови 816 непривитых взрослых американцев. Исследователи обнаружили антитела у 99% тех, кто сказал, что у них положительный результат теста на COVID-19.

https://medicalxpress.com/news/2022-02- ... onths.html



То есть 99% переболевших могут быть защищены до 20 месяцев, а вакцина защищает аж на три (максимум шесть) месяцев Наверное, поэтому Волянский наблюдал повторно заболевших через год-полтора в количестве 0,2%. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а также их коллеги из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе заявили, что антитела к коронавирусу могут держаться в организме до 20 месяцев после выздоровления. В ходе работы исследователи измерили уровни антител в крови 816 непривитых взрослых американцев. Исследователи обнаружили антитела у 99% тех, кто сказал, что у них положительный результат теста на COVID-19.То есть 99% переболевших могут быть защищены до 20 месяцев, а вакцина защищает аж на три (максимум шесть) месяцевНаверное, поэтому Волянский наблюдалчерез год-полтора в количестве 0,2%.

Абзац перед процитированным вами

«Это исследование говорит нам, что у людей есть антитела, которые остаются после COVID-19, но оно ничего не говорит нам об иммунитете, поскольку мы не знаем, какой уровень естественных антител необходим для защиты», — сказал доктор Отто Янг. Он иммунолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Медицинская школа Дэвида Геффена, который проанализировал результаты. «Люди могут заразиться повторно, если у них есть естественные антитела к COVID-19».



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Другие исследования показали, что естественные антитела к COVID-19 со временем ослабевают, часто примерно через шесть месяцев, отметил Янг. В новом исследовании рассматривались данные о группе людей в определенный момент времени. Исследования, которые наблюдают за одними и теми же людьми в разные моменты времени, показали, что естественные антитела действительно снижаются, добавил Янг.



Важно отметить, что тот факт, что у вас есть естественные антитела, не означает, что вы защищены от повторного заражения, подчеркнул доктор Лен Горовиц, пульмонолог из больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке.



«Антитела могут сохраняться в вашей крови в течение нескольких месяцев, но мы не знаем, насколько вам нужно защищаться», — сказал Горовиц, не участвовавший в новом исследовании.



Он отметил, что у людей с более тяжелым течением COVID-19 уровень антител выше, но это не защищает их навсегда.



«Если вы пережили COVID-19, у вас есть некоторый клеточно-опосредованный иммунитет, но он отличается от типа иммунитета и антител , которые вы получаете от вакцины, и идеально иметь и то, и другое», — сказал Горовиц.

Т.ч. не все так однозначно, как вы пытаетесь доказать. Абзац перед процитированным вамиИз этой же статьиТ.ч. не все так однозначно, как вы пытаетесь доказать. yanyura Повідомлень: 6542 З нами з: 09.01.09 Подякував: 2020 раз. Подякували: 1541 раз. Профіль 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лют, 2022 11:20 Флер, ну что за детский сад!! Ну хоть когда-то наступит время, что вас можно не перепроверять??

С той Британией обманываете нас полгода, теперь снова исследования. Вы же доктор наук!!! Как гопник в подворотне "кручу верчу, обмануть хочу". Hotab

Повідомлень: 7050 З нами з: 15.02.09 Подякував: 473 раз. Подякували: 1720 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лют, 2022 11:40 Hotab написав: Флер, ну что за детский сад!! Ну хоть когда-то наступит время, что вас можно не перепроверять??

С той Британией обманываете нас полгода, теперь снова исследования. Вы же доктор наук!!! Как гопник в подворотне "кручу верчу, обмануть хочу". Флер, ну что за детский сад!! Ну хоть когда-то наступит время, что вас можно не перепроверять??С той Британией обманываете нас полгода, теперь снова исследования. Вы же доктор наук!!! Как гопник в подворотне "кручу верчу, обмануть хочу".



Хотаб, чтобы делать "мои" выводы надо уметь видеть немножко дальше, чем написано в статье. Для этого надо "множко" больше читать, иметь определенный кругозор, опыт.. Я не просто так написала цифру от Волянского. Вы можете сколько угодно доверять своему "Перепроверялкину", который смыслит в науке, как баран в апельсинах. Мое мнение никому здесь не навязывается - каждый понимает и делает свои выводы в зависимости от своих умственных способностей. Если до вас и ваших однодумцев не доходит то, что мне очевидно, то "нечего на зеркало пенять". Хотаб, чтобы делать "мои" выводы надо уметь видеть немножко дальше, чем написано в статье. Для этого надо "множко" больше читать, иметь определенный кругозор, опыт.. Я не просто так написала цифру от Волянского. Вы можете сколько угодно доверять своему "Перепроверялкину", который смыслит в науке, как баран в апельсинах. Мое мнение никому здесь не навязывается - каждый понимает и делаетвыводы в зависимости от своих умственных способностей. Если до вас и ваших однодумцев не доходит то, что мне очевидно, то "нечего на зеркало пенять". fler

Повідомлень: 2638 З нами з: 07.08.09 Подякував: 995 раз. Подякували: 1129 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4986498749884989 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 07 лют, 2022 15:06