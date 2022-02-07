Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а также их коллеги из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе заявили, что антитела к коронавирусу могут держаться в организме до 20 месяцев после выздоровления. В ходе работы исследователи измерили уровни антител в крови 816 непривитых взрослых американцев. Исследователи обнаружили антитела у 99% тех, кто сказал, что у них положительный результат теста на COVID-19.То есть 99% переболевших могут быть защищены до 20 месяцев, а вакцина защищает аж на три (максимум шесть) месяцевНаверное, поэтому Волянский наблюдалчерез год-полтора в количестве 0,2%.

« Это исследование говорит нам, что у людей есть антитела, которые остаются после COVID-19, но оно ничего не говорит нам об иммунитете, поскольку мы не знаем, какой уровень естественных антител необходим для защиты» , — сказал доктор Отто Янг . Он иммунолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Медицинская школа Дэвида Геффена, который проанализировал результаты. «Люди могут заразиться повторно, если у них есть естественные антитела к COVID-19».

Другие исследования показали, что естественные антитела к COVID-19 со временем ослабевают, часто примерно через шесть месяцев, отметил Янг. В новом исследовании рассматривались данные о группе людей в определенный момент времени. Исследования, которые наблюдают за одними и теми же людьми в разные моменты времени, показали, что естественные антитела действительно снижаются, добавил Янг.



Важно отметить, что тот факт, что у вас есть естественные антитела, не означает, что вы защищены от повторного заражения, подчеркнул доктор Лен Горовиц, пульмонолог из больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке.



«Антитела могут сохраняться в вашей крови в течение нескольких месяцев, но мы не знаем, насколько вам нужно защищаться», — сказал Горовиц, не участвовавший в новом исследовании.



Он отметил, что у людей с более тяжелым течением COVID-19 уровень антител выше, но это не защищает их навсегда.



«Если вы пережили COVID-19, у вас есть некоторый клеточно-опосредованный иммунитет, но он отличается от типа иммунитета и антител , которые вы получаете от вакцины, и идеально иметь и то, и другое», — сказал Горовиц.