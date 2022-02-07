«Это общенациональное восстание. Это безумие», — говорит председатель полицейского совета.
Крейсер полицейской службы Оттавы припаркован в центре города в субботу вечером, поскольку протесты против covid-19 в области общественного здравоохранения растягиваются на вторую неделю. Полиция заявила в субботу, что в настоящее время им не хватает ресурсов, чтобы положить конец протесту, который некоторые лидеры назвали оккупацией. (Феликс Дерош/Радио-Канада) Начальник полиции Оттавы говорит, что у него недостаточно ресурсов, чтобы положить конец бурным протестам, начатым в столице страны более недели назад, и он не может сказать, когда они могут закончиться. https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/o ... -1.6341192