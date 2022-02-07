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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4986498749884989

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 41
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
7%
3
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
17
Зробив 2 щеплення і досить
10%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
37%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:17

послушные канадцы

«Это общенациональное восстание. Это безумие», — говорит председатель полицейского совета.

Крейсер полицейской службы Оттавы припаркован в центре города в субботу вечером, поскольку протесты против covid-19 в области общественного здравоохранения растягиваются на вторую неделю. Полиция заявила в субботу, что в настоящее время им не хватает ресурсов, чтобы положить конец протесту, который некоторые лидеры назвали оккупацией. (Феликс Дерош/Радио-Канада)
Начальник полиции Оттавы говорит, что у него недостаточно ресурсов, чтобы положить конец бурным протестам, начатым в столице страны более недели назад, и он не может сказать, когда они могут закончиться.
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/o ... -1.6341192

и свежая вишенька:
Protests against vaccine mandates and Covid-19 restrictions have temporarily closed the Ambassador Bridge, the busiest land connection for trade between the U.S. and Canada.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... anada-link
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:40

До успехов BLM ещё далековато, но работают в этом направлении. Ромки гордятся такого рода публикой.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:47

  Ромасик написав:
Крейсер [ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:] полицейской службы Оттавы припаркован в центре города в субботу вечером, поскольку протесты против covid-19 в области общественного здравоохранения растягиваются на вторую неделю.

Кре́йсер (нід. kruiser, від kruisen — «кружляти морем за певним маршрутом, крейсувати»)[1] — вид великих військових кораблів, що вирізняють від другої половини XIX століття.

Призначений для знищення підводних човнів, надводних кораблів, забезпечення протиповітряного захисту, порушення морських шляхів ворога, ведення бою у складі з'єднань, захисту морських шляхів, забезпечення висадки десанту, постановки мін.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B5%D1%80

Это же надо было так бездумно использовать гуглоперевод!
баран в апельсинах (с) fler
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Вы можете сколько угодно доверять своему "Перепроверялкину", который смыслит в науке, как баран в апельсинах. Мое мнение никому здесь не навязывается - каждый понимает и делает свои выводы в зависимости от своих умственных способностей.



Чья бы корова мычала. (с) fler

К вашим оскорблениям моей и других учеток уже привыкла, они прекрасно характеризуют ваш уровень культуры. (с) fler

Оклеветать, приписать, нахамить, оскорбить… Достойно вести дискуссию не получается? (с) fler
yanyura
 
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