«Это общенациональное восстание. Это безумие», — говорит председатель полицейского совета.
Крейсер полицейской службы Оттавы припаркован в центре города в субботу вечером, поскольку протесты против covid-19 в области общественного здравоохранения растягиваются на вторую неделю. Полиция заявила в субботу, что в настоящее время им не хватает ресурсов, чтобы положить конец протесту, который некоторые лидеры назвали оккупацией. (Феликс Дерош/Радио-Канада) Начальник полиции Оттавы говорит, что у него недостаточно ресурсов, чтобы положить конец бурным протестам, начатым в столице страны более недели назад, и он не может сказать, когда они могут закончиться. https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/o ... -1.6341192
Крейсер [ ] полицейской службы Оттавы припаркован в центре города в субботу вечером, поскольку протесты против covid-19 в области общественного здравоохранения растягиваются на вторую неделю.
Кре́йсер (нід. kruiser, від kruisen — «кружляти морем за певним маршрутом, крейсувати»)[1] — вид великих військових кораблів, що вирізняють від другої половини XIX століття.
Призначений для знищення підводних човнів, надводних кораблів, забезпечення протиповітряного захисту, порушення морських шляхів ворога, ведення бою у складі з'єднань, захисту морських шляхів, забезпечення висадки десанту, постановки мін.
fler написав:Вы можете сколько угодно доверять своему "Перепроверялкину", который смыслит в науке, как баран в апельсинах. Мое мнение никому здесь не навязывается - каждый понимает и делает свои выводы в зависимости от своих умственных способностей.
Чья бы корова мычала. (с) fler
К вашим оскорблениям моей и других учеток уже привыкла, они прекрасно характеризуют ваш уровень культуры. (с) fler
Оклеветать, приписать, нахамить, оскорбить… Достойно вести дискуссию не получается? (с) fler
Крейсер [ ] полицейской службы Оттавы припаркован в центре города в субботу вечером, поскольку протесты против covid-19 в области общественного здравоохранения растягиваются на вторую неделю.
Кре́йсер (нід. kruiser, від kruisen — «кружляти морем за певним маршрутом, крейсувати»)[1] — вид великих військових кораблів, що вирізняють від другої половини XIX століття.
Призначений для знищення підводних човнів, надводних кораблів, забезпечення протиповітряного захисту, порушення морських шляхів ворога, ведення бою у складі з'єднань, захисту морських шляхів, забезпечення висадки десанту, постановки мін.
Это о тех, кого вакцинация защищает от госпитализации и смерти от ковида.
Согласно данным Института Роберта Коха (RKI) в первую неделю ноября 2021 среди госпитализированных с ковидом пациентов младше 60 лет около 23 % - получившие прививки, старше 60 лет - 45 % привитых. Среди умерших от ковида в группе до 60 лет - 18 % - пациенты, ранее прошедшие вакцинацию, а старше 60 лет - 42 % летальных случаев приходится на вакцинированных. https://www.dw.com/ru/zabolet-mogut-i-t ... a-59821756 На 7 ноября 2021 в Германии было 67,1% ваксов двумя дозами и 69,8% - одной.