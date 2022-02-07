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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4987498849894990

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 41
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
7%
3
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
17
Зробив 2 щеплення і досить
10%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
37%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:33

  Hotab написав:
  fler написав:Это о тех, кого вакцинация защищает от госпитализации и смерти от ковида

Это о тех докторам наук, у которых плохо с математикой. Попросите Будивельныка, пусть вам привет к 100 каждую группу соответственно посчитает, во сколько раз неваксы больше рискуют.


чисто математика и логика:
понимаете, если в одной группе условная вероятность какого либо события допустим 3/1,000,000 (3 к 1млн),
а в другой например 3/1000.

то если условное действие снижает эту вероятность в первой группе даже в 3 раза - что как бы и хороший результат то будем иметь вероятность наступления события 1/1млн.

но вероятность групо говоря что 1/1.000.000, что 3/1.000.000 это один порядок
а вот в группе 3/1000 и 1/1000 это уже совсем другое дело
но но большинства то что я написал врядли дойдёт и врядли оно им нужно)))

З.Ы.
однако Hotab всё понимает - просто делает вид что)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:39

Жаль что профи ни в чем не профи и ничего не понимает

  uaprofi написав:однако Hotab всё понимает





  fler написав:Среди умерших от ковида в группе ..старше 60 лет - 42 % летальных случаев приходится на вакцинированных


Значит на неваксов 58% случаев смертей
Доля совсем неваксов в группе 60лет + составляет 12% .


Зображення


Разбираться с количеством просроченных вакцинаций даже не будем.
Расходимся, ужасные визги "вакцина не помогает " от доктора снова оказались фальшивими.

З.Ы. Я понимаю, что "докторам наук" может быть думать больно и сложно, придется на пальцах.

Есть 100 дедушек/бабушек. Из них 88 хоть раз кололись, а 12 никогда.
Так вот , если среди этих 100 дедушек умрет 10 (летальность 10%), то это будет 6 не колотых, а 4 колотых.

6 из 12 неколотых и 4 из 88 колотых.
Если летальность 5%, то это будет 2 уколотых из 88 и 3 неколотых из 12.
В любом случае , мадам так "умеет видеть то, что не видят другие", так как "много читает", что сама себя в лужу усадила.
"Вакцына-вбывця"(с)
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 08 лют, 2022 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:11

  Hotab написав:
  fler написав:Это о тех, кого вакцинация защищает от госпитализации и смерти от ковида

Это о тех докторам наук, у которых плохо с математикой. Попросите Будивельныка, пусть вам привет к 100 каждую группу соответственно посчитает, во сколько раз неваксы больше рискуют. Правда вам надо дать ему ещё проуентовку ваки/ннваки по группам 60- и 60+.
Хотя если бы вы не с Кивой защищались, то и так бы видели соотношение.


Начнем с того, что я намеренно не написала в том посте никаких выводов... Поэтому ваш очередной диагноз в мой адрес оставьте при себе.
Уже сто раз обсуждали эффективность вакцинации. Считаю, что та информация из Германии достаточно интересна, чтобы ею здесь поделиться. Она показывает достижения в борьбе с ковидом, а именно к чему пришли в лечении и чего достигли за год вакцинации в одной богатой стране с хорошей медициной.
Если кроме математики на ум ничего не приходит, то советую открыть сайты производителей вакцин и посмотреть, насколько их продукт защищает от госпитализации и смерти. Цифры 95% и 97% ничего не напоминают?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Начнем с того, что я намеренно не написала в том посте никаких выводов..

Продолжим тем, что вы их всегда боитесь делать, чтоб оставить лазейку отступить.
Но зато одновременно всегда гаденько намекаете


  fler написав:Это о тех, кого вакцинация защищает от госпитализации и смерти от ковида.;)



  fler написав:Уже сто раз обсуждали эффективность вакцинации

И где-то 101 раз вы таскали намеки, что она не помогает и вредит. По одной только Британии не счесть раз. Попробовали вы и сегодня, но с разгону в лужу. :lol:
Hotab
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  #<1 ... 4987498849894990
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