Додано: Вів 08 лют, 2022 19:39

uaprofi написав: однако Hotab всё понимает однако Hotab всё понимает

fler написав: Среди умерших от ковида в группе ..старше 60 лет - 42 % летальных случаев приходится на вакцинированных Среди умерших от ковида в группе ..старше 60 лет - 42 % летальных случаев приходится на вакцинированных

Значит на неваксов 58% случаев смертейДоля совсем неваксов в группе 60лет + составляет 12% .Разбираться с количеством просроченных вакцинаций даже не будем.Расходимся, ужасные визги "вакцина не помогает " от доктора снова оказались фальшивими.З.Ы. Я понимаю, что "докторам наук" может быть думать больно и сложно, придется на пальцах.Есть 100 дедушек/бабушек. Из них 88 хоть раз кололись, а 12 никогда.Так вот , если среди этих 100 дедушек умрет 10 (летальность 10%), то это будет 6 не колотых, а 4 колотых.6 из 12 неколотых и 4 из 88 колотых.Если летальность 5%, то это будет 2 уколотых из 88 и 3 неколотых из 12.В любом случае , мадам так "умеет видеть то, что не видят другие", так как "много читает", что сама себя в лужу усадила."Вакцына-вбывця"(с)