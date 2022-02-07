fler написав:Это о тех, кого вакцинация защищает от госпитализации и смерти от ковида
Это о тех докторам наук, у которых плохо с математикой. Попросите Будивельныка, пусть вам привет к 100 каждую группу соответственно посчитает, во сколько раз неваксы больше рискуют.
чисто математика и логика: понимаете, если в одной группе условная вероятность какого либо события допустим 3/1,000,000 (3 к 1млн), а в другой например 3/1000.
то если условное действие снижает эту вероятность в первой группе даже в 3 раза - что как бы и хороший результат то будем иметь вероятность наступления события 1/1млн.
но вероятность групо говоря что 1/1.000.000, что 3/1.000.000 это один порядок а вот в группе 3/1000 и 1/1000 это уже совсем другое дело но но большинства то что я написал врядли дойдёт и врядли оно им нужно)))
З.Ы. однако Hotab всё понимает - просто делает вид что)
fler написав:Среди умерших от ковида в группе ..старше 60 лет - 42 % летальных случаев приходится на вакцинированных
Значит на неваксов 58% случаев смертей Доля совсем неваксов в группе 60лет + составляет 12% .
Разбираться с количеством просроченных вакцинаций даже не будем. Расходимся, ужасные визги "вакцина не помогает " от доктора снова оказались фальшивими.
З.Ы. Я понимаю, что "докторам наук" может быть думать больно и сложно, придется на пальцах.
Есть 100 дедушек/бабушек. Из них 88 хоть раз кололись, а 12 никогда. Так вот , если среди этих 100 дедушек умрет 10 (летальность 10%), то это будет 6 не колотых, а 4 колотых.
6 из 12 неколотых и 4 из 88 колотых. Если летальность 5%, то это будет 2 уколотых из 88 и 3 неколотых из 12. В любом случае , мадам так "умеет видеть то, что не видят другие", так как "много читает", что сама себя в лужу усадила. "Вакцына-вбывця"(с)
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 08 лют, 2022 20:12, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Это о тех, кого вакцинация защищает от госпитализации и смерти от ковида
Это о тех докторам наук, у которых плохо с математикой. Попросите Будивельныка, пусть вам привет к 100 каждую группу соответственно посчитает, во сколько раз неваксы больше рискуют. Правда вам надо дать ему ещё проуентовку ваки/ннваки по группам 60- и 60+. Хотя если бы вы не с Кивой защищались, то и так бы видели соотношение.
Начнем с того, что я намеренно не написала в том посте никаких выводов... Поэтому ваш очередной диагноз в мой адрес оставьте при себе. Уже сто раз обсуждали эффективность вакцинации. Считаю, что та информация из Германии достаточно интересна, чтобы ею здесь поделиться. Она показывает достижения в борьбе с ковидом, а именно к чему пришли в лечении и чего достигли за год вакцинации в одной богатой стране с хорошей медициной. Если кроме математики на ум ничего не приходит, то советую открыть сайты производителей вакцин и посмотреть, насколько их продукт защищает от госпитализации и смерти. Цифры 95% и 97% ничего не напоминают?