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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4987498849894990

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 41
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
7%
3
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
17
Зробив 2 щеплення і досить
10%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
37%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:39

Жаль что профи ни в чем не профи и ничего не понимает

  uaprofi написав:однако Hotab всё понимает





  fler написав:Среди умерших от ковида в группе ..старше 60 лет - 42 % летальных случаев приходится на вакцинированных


Значит на неваксов 58% случаев смертей
Доля совсем неваксов в группе 60лет + составляет 12% .


Зображення


Разбираться с количеством просроченных вакцинаций даже не будем.
Расходимся, ужасные визги "вакцина не помогает " от доктора снова оказались фальшивими.

З.Ы. Я понимаю, что "докторам наук" может быть думать больно и сложно, придется на пальцах.

Есть 100 дедушек/бабушек. Из них 88 хоть раз кололись, а 12 никогда.
Так вот , если среди этих 100 дедушек умрет 10 (летальность 10%), то это будет 6 не колотых, а 4 колотых.

6 из 12 неколотых и 4 из 88 колотых.
Если летальность 5%, то это будет 2 уколотых из 88 и 3 неколотых из 12.
В любом случае , мадам так "умеет видеть то, что не видят другие", так как "много читает", что сама себя в лужу усадила.
"Вакцына-вбывця"(с)
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 08 лют, 2022 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:11

  Hotab написав:
  fler написав:Это о тех, кого вакцинация защищает от госпитализации и смерти от ковида

Это о тех докторам наук, у которых плохо с математикой. Попросите Будивельныка, пусть вам привет к 100 каждую группу соответственно посчитает, во сколько раз неваксы больше рискуют. Правда вам надо дать ему ещё проуентовку ваки/ннваки по группам 60- и 60+.
Хотя если бы вы не с Кивой защищались, то и так бы видели соотношение.


Начнем с того, что я намеренно не написала в том посте никаких выводов... Поэтому ваш очередной диагноз в мой адрес оставьте при себе.
Уже сто раз обсуждали эффективность вакцинации. Считаю, что та информация из Германии достаточно интересна, чтобы ею здесь поделиться. Она показывает достижения в борьбе с ковидом, а именно к чему пришли за два года в лечении и чего достигли за 1 год вакцинации в одной богатой стране с хорошей медициной.
Если кроме математики на ум ничего не приходит, то советую открыть сайты производителей вакцин и посмотреть, насколько их продукт защищает от госпитализации и смерти. Цифры 95% и 97% ничего не напоминают?
Востаннє редагувалось fler в Вів 08 лют, 2022 20:42, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:15

Когда переобувается в воздухе)))

  fler написав:Начнем с того, что я намеренно не написала в том посте никаких выводов..

Продолжим тем, что вы их всегда боитесь делать, чтоб оставить лазейку отступить.
Но зато одновременно всегда гаденько намекаете:
  fler написав:Это о тех, кого вакцинация защищает от госпитализации и смерти от ковида.;)



  fler написав:Уже сто раз обсуждали эффективность вакцинации

И где-то 101 раз вы таскали намеки, что она не помогает и вредит. По одной только Британии не счесть раз. Попробовали вы и сегодня, но с разгону в лужу.


  fler написав:Цифры 95% и 97% ничего не напоминают?


У меня согласно принесенных вами цифр в группе 60+ соотношение смертей 1:11 вышло. А в научной среде сколько? :lol:


  fler написав:Если кроме математики на ум ничего не приходит

А что приходит на ум вам?)) Что ваши нелепые отмазки сейчас выглядят глупо - это приходит? :mrgreen:

Или может...
  fler написав:не написала в том посте никаких выводов

у вас наконец, увидев разжованные цифры, хватит мужества покаяться и сказать "да, вакцина очень эффективна , и это отлично показывают цифры, которые я принесла".
Слабо?? :lol:
За такое ромасики не поставят такие желанные плюсики?
А что, если быть честной перед собой - это важнее плюсиков! Как думаете? :D
Или будете и дальше завираться все глубже и глубже в своем фанатичном упорстве?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:05

  uaprofi написав:чисто математика и логика...
но до большинства то что я написал врядли дойдёт и врядли оно им нужно)))
З.Ы.
однако Hotab всё понимает - просто делает вид что)


Hotab не понимает и половины из моих выводов, но ему это и не нужно. Его цель - довести эти выводы до абсурда (выдрал из контекста, перекрутил, домыслил и т.п) и в результате выдать поток клеветы, хамства и оскорблений в мой адрес. Он, наверное, думает, что такое поведение по отношению к женщине + с высоким почетным статусом, делает ему достойный вид.
Востаннє редагувалось fler в Вів 08 лют, 2022 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Hotab не понимает и половины из моих выводов


  fler написав:Начнем с того, что я намеренно не написала в том посте никаких выводов.


Зображення


  fler написав:женщине + с высоким почетным статусом

Неистово позорящая присвоенный ей (по ошибке?) почетный статус.

У вас есть возражения к цифрам?? Может пора уже "сделать вывод"? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:47

  stm написав:... )))

как называются восставшие из мертвых ( Зомби) ? или воскрешенные ( пророки) ? видимо граната была бракованная .
=================================================================
Так вот я как воскрешенный пророк уже могу начать проповедовать ? (смайл)
эх... тяжела ноша моя ...но кто как не я ... Вам грешником грехи буду отпускать ( смайл)
==============================================
1) очень рад за Канаду ! Мы все должны брать пример с наших канадских братьев и сестер , ведь там самая большая укр диаспора
2) ну и наконец то Джо Роган ( могу ошибиться в написании ) пригласил интересного гостя https://www.brighteon.com/ef9413d0-d61c ... 53e73b93c2
" нет пророка в своем отечестве " конечно сразу все полили его грязью и заклеймили.
3) я конечно не Joe Rogan, но как свидетельство что я таки " воскрес " ( смайл) вы можете поставить мне страйк \дизлайк и написать свой злобный "каммен" ( смайл) , все кто меня читал раньше не узнают ничего нового .
https://youtu.be/Dy3leJunmKE если подпишетесь сможете получать свежое видео раз в три года ( смайл) . Просмотри нужны всем .
Вы не представляет сколько свободного времени было без этой темы.
4) конечно проголосовать не могу, те кто следил за мною в других темах знгают почему , к сожалению нету такого пункта в голосовалке выше . Украина чудесная страна безграничных возможностей ! Книги заказал давно шли более месяца еще не забрал из почты , только сегодня пришли.
Ну что приятно что эта тема сходит на нет , из моего круга общения болеют все ! только раньше это называлось простудой - два дня дома и на работу , а теперь ужасный смертельный вирус ... который дает право на две недели внеочередного отпуска или онлайн работы кому как повезет , некоторые по три недели дома сидят дурака валяют ( смайл) .Болеют все дважды вакцинированные не разу не вакицнирвоаные , болевшие ранее , я уже даже сбился со счета кто сколько раз после чего болеет . Тяжесть у всех вакцин. \ не вакцин. одинаковая , сопельки макс три дня температуры ( у вакцинированных) .
Я пока тху тьху тьху хотя контактировал со всеми .
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Болеют все дважды вакцинированные не разу не вакицнирвоаные , болевшие ранее ,

0.01%? :lol:
Hotab
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