fler написав:Среди умерших от ковида в группе ..старше 60 лет - 42 % летальных случаев приходится на вакцинированных
Значит на неваксов 58% случаев смертей Доля совсем неваксов в группе 60лет + составляет 12% .
Разбираться с количеством просроченных вакцинаций даже не будем. Расходимся, ужасные визги "вакцина не помогает " от доктора снова оказались фальшивими.
З.Ы. Я понимаю, что "докторам наук" может быть думать больно и сложно, придется на пальцах.
Есть 100 дедушек/бабушек. Из них 88 хоть раз кололись, а 12 никогда. Так вот , если среди этих 100 дедушек умрет 10 (летальность 10%), то это будет 6 не колотых, а 4 колотых.
6 из 12 неколотых и 4 из 88 колотых. Если летальность 5%, то это будет 2 уколотых из 88 и 3 неколотых из 12. В любом случае , мадам так "умеет видеть то, что не видят другие", так как "много читает", что сама себя в лужу усадила. "Вакцына-вбывця"(с)
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 08 лют, 2022 20:12, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Это о тех, кого вакцинация защищает от госпитализации и смерти от ковида
Это о тех докторам наук, у которых плохо с математикой. Попросите Будивельныка, пусть вам привет к 100 каждую группу соответственно посчитает, во сколько раз неваксы больше рискуют. Правда вам надо дать ему ещё проуентовку ваки/ннваки по группам 60- и 60+. Хотя если бы вы не с Кивой защищались, то и так бы видели соотношение.
Начнем с того, что я намеренно не написала в том посте никаких выводов... Поэтому ваш очередной диагноз в мой адрес оставьте при себе. Уже сто раз обсуждали эффективность вакцинации. Считаю, что та информация из Германии достаточно интересна, чтобы ею здесь поделиться. Она показывает достижения в борьбе с ковидом, а именно к чему пришли за два года в лечении и чего достигли за 1 год вакцинации в одной богатой стране с хорошей медициной. Если кроме математики на ум ничего не приходит, то советую открыть сайты производителей вакцин и посмотреть, насколько их продукт защищает от госпитализации и смерти. Цифры 95% и 97% ничего не напоминают?
Востаннє редагувалось fler в Вів 08 лют, 2022 20:42, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Начнем с того, что я намеренно не написала в том посте никаких выводов..
Продолжим тем, что вы их всегда боитесь делать, чтоб оставить лазейку отступить. Но зато одновременно всегда гаденько намекаете:
fler написав:Это о тех, кого вакцинация защищает от госпитализации и смерти от ковида.
fler написав:Уже сто раз обсуждали эффективность вакцинации
И где-то 101 раз вы таскали намеки, что она не помогает и вредит. По одной только Британии не счесть раз. Попробовали вы и сегодня, но с разгону в лужу.
fler написав:Цифры 95% и 97% ничего не напоминают?
У меня согласно принесенных вами цифр в группе 60+ соотношение смертей 1:11 вышло. А в научной среде сколько?
fler написав:Если кроме математики на ум ничего не приходит
А что приходит на ум вам?)) Что ваши нелепые отмазки сейчас выглядят глупо - это приходит?
Или может...
fler написав:не написала в том посте никаких выводов
у вас наконец, увидев разжованные цифры, хватит мужества покаяться и сказать "да, вакцина очень эффективна , и это отлично показывают цифры, которые я принесла". Слабо?? За такое ромасики не поставят такие желанные плюсики? А что, если быть честной перед собой - это важнее плюсиков! Как думаете? Или будете и дальше завираться все глубже и глубже в своем фанатичном упорстве?
uaprofi написав:чисто математика и логика... но до большинства то что я написал врядли дойдёт и врядли оно им нужно))) З.Ы. однако Hotab всё понимает - просто делает вид что)
Hotab не понимает и половины из моих выводов, но ему это и не нужно. Его цель - довести эти выводы до абсурда (выдрал из контекста, перекрутил, домыслил и т.п) и в результате выдать поток клеветы, хамства и оскорблений в мой адрес. Он, наверное, думает, что такое поведение по отношению к женщине + с высоким почетным статусом, делает ему достойный вид.
Востаннє редагувалось fler в Вів 08 лют, 2022 21:10, всього редагувалось 1 раз.
как называются восставшие из мертвых ( Зомби) ? или воскрешенные ( пророки) ? видимо граната была бракованная . ================================================================= Так вот я как воскрешенный пророк уже могу начать проповедовать ? (смайл) эх... тяжела ноша моя ...но кто как не я ... Вам грешником грехи буду отпускать ( смайл) ============================================== 1) очень рад за Канаду ! Мы все должны брать пример с наших канадских братьев и сестер , ведь там самая большая укр диаспора 2) ну и наконец то Джо Роган ( могу ошибиться в написании ) пригласил интересного гостя https://www.brighteon.com/ef9413d0-d61c ... 53e73b93c2 " нет пророка в своем отечестве " конечно сразу все полили его грязью и заклеймили. 3) я конечно не Joe Rogan, но как свидетельство что я таки " воскрес " ( смайл) вы можете поставить мне страйк \дизлайк и написать свой злобный "каммен" ( смайл) , все кто меня читал раньше не узнают ничего нового . https://youtu.be/Dy3leJunmKE если подпишетесь сможете получать свежое видео раз в три года ( смайл) . Просмотри нужны всем . Вы не представляет сколько свободного времени было без этой темы. 4) конечно проголосовать не могу, те кто следил за мною в других темах знгают почему , к сожалению нету такого пункта в голосовалке выше . Украина чудесная страна безграничных возможностей ! Книги заказал давно шли более месяца еще не забрал из почты , только сегодня пришли. Ну что приятно что эта тема сходит на нет , из моего круга общения болеют все ! только раньше это называлось простудой - два дня дома и на работу , а теперь ужасный смертельный вирус ... который дает право на две недели внеочередного отпуска или онлайн работы кому как повезет , некоторые по три недели дома сидят дурака валяют ( смайл) .Болеют все дважды вакцинированные не разу не вакицнирвоаные , болевшие ранее , я уже даже сбился со счета кто сколько раз после чего болеет . Тяжесть у всех вакцин. \ не вакцин. одинаковая , сопельки макс три дня температуры ( у вакцинированных) . Я пока тху тьху тьху хотя контактировал со всеми .