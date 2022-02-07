Додано: Вів 08 лют, 2022 21:47

stm написав: ... ))) ... )))

как называются восставшие из мертвых ( Зомби) ? или воскрешенные ( пророки) ? видимо граната была бракованная .=================================================================Так вот я как воскрешенный пророк уже могу начать проповедовать ? (смайл)эх... тяжела ноша моя ...но кто как не я ... Вам грешником грехи буду отпускать ( смайл)==============================================1) очень рад за Канаду ! Мы все должны брать пример с наших канадских братьев и сестер , ведь там самая большая укр диаспора2) ну и наконец то Джо Роган ( могу ошибиться в написании ) пригласил интересного гостя" нет пророка в своем отечестве " конечно сразу все полили его грязью и заклеймили.3) я конечно не Joe Rogan, но как свидетельство что я таки " воскрес " ( смайл) вы можете поставить мне страйк \дизлайк и написать свой злобный "каммен" ( смайл) , все кто меня читал раньше не узнают ничего нового .если подпишетесь сможете получать свежое видео раз в три года ( смайл) . Просмотри нужны всем .Вы не представляет сколько свободного времени было без этой темы.4) конечно проголосовать не могу, те кто следил за мною в других темах знгают почему , к сожалению нету такого пункта в голосовалке выше . Украина чудесная страна безграничных возможностей ! Книги заказал давно шли более месяца еще не забрал из почты , только сегодня пришли.Ну что приятно что эта тема сходит на нет , из моего круга общения болеют все ! только раньше это называлось простудой - два дня дома и на работу , а теперь ужасный смертельный вирус ... который дает право на две недели внеочередного отпуска или онлайн работы кому как повезет , некоторые по три недели дома сидят дурака валяют ( смайл) .Болеют все дважды вакцинированные не разу не вакицнирвоаные , болевшие ранее , я уже даже сбился со счета кто сколько раз после чего болеет . Тяжесть у всех вакцин. \ не вакцин. одинаковая , сопельки макс три дня температуры ( у вакцинированных) .Я пока тху тьху тьху хотя контактировал со всеми .