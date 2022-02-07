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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4988498949904991>

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
7%
3
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
43%
18
Зробив 2 щеплення і досить
10%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
36%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:39

Жаль что профи ни в чем не профи и ничего не понимает

  uaprofi написав:однако Hotab всё понимает





  fler написав:Среди умерших от ковида в группе ..старше 60 лет - 42 % летальных случаев приходится на вакцинированных


Значит на неваксов 58% случаев смертей
Доля совсем неваксов в группе 60лет + составляет 12% .


Зображення


Разбираться с количеством просроченных вакцинаций даже не будем.
Расходимся, ужасные визги "вакцина не помогает " от доктора снова оказались фальшивими.

З.Ы. Я понимаю, что "докторам наук" может быть думать больно и сложно, придется на пальцах.

Есть 100 дедушек/бабушек. Из них 88 хоть раз кололись, а 12 никогда.
Так вот , если среди этих 100 дедушек умрет 10 (летальность 10%), то это будет 6 не колотых, а 4 колотых.

6 из 12 неколотых и 4 из 88 колотых.
Если летальность 5%, то это будет 2 уколотых из 88 и 3 неколотых из 12.
В любом случае , мадам так "умеет видеть то, что не видят другие", так как "много читает", что сама себя в лужу усадила.
"Вакцына-вбывця"(с)
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 08 лют, 2022 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:11

  Hotab написав:
  fler написав:Это о тех, кого вакцинация защищает от госпитализации и смерти от ковида

Это о тех докторам наук, у которых плохо с математикой. Попросите Будивельныка, пусть вам привет к 100 каждую группу соответственно посчитает, во сколько раз неваксы больше рискуют. Правда вам надо дать ему ещё проуентовку ваки/ннваки по группам 60- и 60+.
Хотя если бы вы не с Кивой защищались, то и так бы видели соотношение.


Начнем с того, что я намеренно не написала в том посте никаких выводов... Поэтому ваш очередной диагноз в мой адрес оставьте при себе.
Уже сто раз обсуждали эффективность вакцинации. Считаю, что та информация из Германии достаточно интересна, чтобы ею здесь поделиться. Она показывает достижения в борьбе с ковидом, а именно к чему пришли за два года в лечении и чего достигли за 1 год вакцинации в одной богатой стране с хорошей медициной.
Если кроме математики на ум ничего не приходит, то советую открыть сайты производителей вакцин и посмотреть, насколько их продукт защищает от госпитализации и смерти. Цифры 95% и 97% ничего не напоминают?
Востаннє редагувалось fler в Вів 08 лют, 2022 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:15

Когда переобувается в воздухе)))

  fler написав:Начнем с того, что я намеренно не написала в том посте никаких выводов..

Продолжим тем, что вы их всегда боитесь делать, чтоб оставить лазейку отступить.
Но зато одновременно всегда гаденько намекаете:
  fler написав:Это о тех, кого вакцинация защищает от госпитализации и смерти от ковида.;)



  fler написав:Уже сто раз обсуждали эффективность вакцинации

И где-то 101 раз вы таскали намеки, что она не помогает и вредит. По одной только Британии не счесть раз. Попробовали вы и сегодня, но с разгону в лужу.


  fler написав:Цифры 95% и 97% ничего не напоминают?


У меня согласно принесенных вами цифр в группе 60+ соотношение смертей 1:11 вышло. А в научной среде сколько? :lol:


  fler написав:Если кроме математики на ум ничего не приходит

А что приходит на ум вам?)) Что ваши нелепые отмазки сейчас выглядят глупо - это приходит? :mrgreen:

Или может...
  fler написав:не написала в том посте никаких выводов

у вас наконец, увидев разжованные цифры, хватит мужества покаяться и сказать "да, вакцина очень эффективна , и это отлично показывают цифры, которые я принесла".
Слабо?? :lol:
За такое ромасики не поставят такие желанные плюсики?
А что, если быть честной перед собой - это важнее плюсиков! Как думаете? :D
Или будете и дальше завираться все глубже и глубже в своем фанатичном упорстве?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:05

  uaprofi написав:чисто математика и логика...
но до большинства то что я написал врядли дойдёт и врядли оно им нужно)))
З.Ы.
однако Hotab всё понимает - просто делает вид что)


Hotab не понимает и половины из моих выводов, но ему это и не нужно. Его цель - довести эти выводы до абсурда (выдрал из контекста, перекрутил, домыслил и т.п) и в результате выдать поток клеветы, хамства и оскорблений в мой адрес. Он, наверное, думает, что такое поведение по отношению к женщине + с высоким почетным статусом, делает ему достойный вид.
Востаннє редагувалось fler в Вів 08 лют, 2022 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Hotab не понимает и половины из моих выводов


  fler написав:Начнем с того, что я намеренно не написала в том посте никаких выводов.


Зображення


  fler написав:женщине + с высоким почетным статусом

Неистово позорящая присвоенный ей (по ошибке?) почетный статус.

У вас есть возражения к цифрам?? Может пора уже "сделать вывод"? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:47

  stm написав:... )))

как называются восставшие из мертвых ( Зомби) ? или воскрешенные ( пророки) ? видимо граната была бракованная .
=================================================================
Так вот я как воскрешенный пророк уже могу начать проповедовать ? (смайл)
эх... тяжела ноша моя ...но кто как не я ... Вам грешникам грехи буду отпускать ( смайл)
==============================================
1) очень рад за Канаду ! Мы все должны брать пример с наших канадских братьев и сестер , ведь там самая большая укр диаспора
2) ну и наконец то Джо Роган ( могу ошибиться в написании ) пригласил интересного гостя https://www.brighteon.com/ef9413d0-d61c ... 53e73b93c2
" нет пророка в своем отечестве " конечно сразу все полили его грязью и заклеймили.
3) я конечно не Joe Rogan, но как свидетельство что я таки " воскрес " ( смайл) вы можете поставить мне страйк \дизлайк и написать свой злобный "каммент" ( смайл) , все кто меня читал раньше не узнают ничего нового .
https://youtu.be/Dy3leJunmKE если подпишетесь сможете получать свежое видео раз в три года ( смайл) . Просмотри нужны всем кроме меня .
Вы не представляет сколько свободного времени было без этой темы. Стал больше заниматься физкультурой, пить соки и так далее. Появилось время на хобби.
4) конечно проголосовать в опросе не могу, те кто следил за мною в других темах знают почему , к сожалению нету такого пункта в голосовалке выше . Украина чудесная страна безграничных возможностей ! Книги заказал давно, шли более месяца , еще не забрал из почты , только сегодня пришли.
Ну что, приятно, что эта тема сходит на нет , из моего круга общения болеют все ! только раньше это называлось простудой - два дня дома и на работу , а теперь ужасный смертельный вирус ... который дает право на две недели внеочередного отпуска или онлайн работы кому как повезет , некоторые по три недели дома сидят дурака валяют ( смайл) .Болеют все: дважды вакцинированные не разу не вакцинированные , болевшие ранее , я уже даже сбился со счета кто сколько раз после чего болеет . Тяжесть у всех вакцин. \ не вакцин. одинаковая : сопельки, макс три дня температуры ( у вакцинированных), у кого то портиться стул .
Я пока тху тьху тьху хотя контактировал со всеми .
Как и ранее - раз в недельку РЕ-вакцинируюсь в общественном транспорте в час пик без масочки .
еще для развлечения https://youtu.be/kjvAQw-ljCo
Ну и самое полезное ,еще не смотрел, икона движения здравомыслящих https://youtu.be/ePmtDNSx4S4 .
Не смотря на то что получил аусвайс, всегда принципиаально выбираю кафешки где не требуют аусвайс и без проблем нахожу такие . Так как обычно общаюсь с теми кто не получил аусвайс. Теперь у меня появился еще один критерий выбора здравомыслящих людей для общения, как оказывается таких много и они в успешные, хорошо образованные , не заурядные личности. Ведь активно жить без аусвайс надо хорошо стараться.
Всем здоровья и хорошего настроения .
Востаннє редагувалось yama в Вів 08 лют, 2022 22:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Болеют все дважды вакцинированные не разу не вакицнирвоаные , болевшие ранее ,

0.01%? :lol:


  yama написав:как оказывается таких много и они в успешные, хорошо образованные , не заурядные личности

т̶а̶к̶с̶и̶с̶т̶ы
Дальнебойщики , бгггг :lol:

Я, конечно, видел, что Яма чудырнацький, но тут он превзошел себя. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:33

  Hotab написав:
  yama написав:Болеют все дважды вакцинированные не разу не вакицнирвоаные , болевшие ранее ,

0.01%? :lol:
нет на эту хворь точных тестов все тесты "бабка на двое сказала" посему чем и кто болеет сказать трудно . В эти ваши "0,01%" наверное входят и повторно болеющие вакцинированные , повторюсь раньше сопельки и ОРЗ, а теперь страшный и ужасный вирус "чумки" от которого не умирают даже онкобольные после химии 60+ и просто некоторые бабушки 70+ , такие сотрудники у нас тоже есть , да они дышали кислородом , да были в больничке , но выжили . Я к тому что отличить это страшный и ужасный вирус от обычной " простуды" точнее сезонного ОРВИ\ОРЗ практически не возможно , уже к типа "точному ПЦР" добавился антиген тест где по насыщенности цвета полосочки определяют наличие страшного вируса ... В общем точность определения наличия вируса на усмотрение врача .
есть хороший адекватный канал https://t.me/dnkukraine ну вобщем конечно же антивакцинаторский там нету зеленых человечков , только факты со ссылками и пруфами .
Как болели раньше сезонными ОРЗ/ОРВИ так и теперь болеют только теперь большинство с аусвайсами и практикуют введение непонятной жижы ( смайл).
трудно удержаться что бы не комментировать знатного провокатора Летчика ... буду стараться :lol:
Востаннє редагувалось yama в Вів 08 лют, 2022 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:а теперь страшный и ужасный вирус "чумки" от которого не умирают даже онкобольные после химии 60+ и просто некоторые бабушки 70+ , такие сотрудники у нас тоже есть , да они дышали кислородом , да были в больничке , но выжили .


Крутые бабушки. Восхищён!
А кто же эти +130 тысяч в 2021 году, которые дышали кислородом и опьянели от него? Не в курсе??
А то что-то 710 тыс смертей в год на 38 млн населения как-то ну совсем некрасиво вышло. В 2019 это было 580 тыс всего. Не знаешь, что с ними случилось? НАН Украины говорит, что Ковид, но у тебя ведь свои учёные. Флер там, ну и ещё кто-то по ссылкам есть, я просто не открывал. (Флер , кстати, там была нашла +50 суицидных подростков, так что осталось найти всего 129950 человек от чего умерли :lol: )
А кто в 2020 году эти 90 тысяч в Британии? Или 350 тыс в РФ в том же 2020 году (это чтобы у тебя не воспалилась фантазия и ты не начал вакцину обвинять. А то ваша публика вся такая, примитивно предсказуемая).
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:01

  Hotab написав:
  yama написав:а теперь страшный и ужасный вирус "чумки" от которого не умирают даже онкобольные после химии 60+ и просто некоторые бабушки 70+ , такие сотрудники у нас тоже есть , да они дышали кислородом , да были в больничке , но выжили .


Крутые бабушки. Восхищён!
А кто же эти +130 тысяч в 2021 году, которые дышали кислородом и опьянели от него? Не в курсе??
А то что-то 710 тыс смертей в год на 38 млн населения как-то ну совсем некрасиво вышло. В 2019 это было 580 млн всего. Не знаешь, что с ними случилось? НАН Украины говорит, что Ковид, но у тебя ведь свои учёные. Флер там, ну и ещё кто-то по ссылкам есть, я просто не открывал.
обе бабушки работают в бухгалтерии , живут здравствуют и работают кто удаленно ( после химии и ковид , но очень эффективно ! я например разницы в их работе не вижу, косяки мои находят быстро и успешно) кто на пол дня, но не поменялись .
Точнее писать не могу ибо уже и так очень палевно описал, надеюсь не читают форум - здоровья им ведь работают хорошо ! и я доволен той частью их работы с которой сталкиваюсь.
От чего мрут люди ? вопрос очень хороший . Кто то таки от ковид , кто то от ковид или от укольчиков .
Знаете такую страну Йемен ? там никто вообще не озабочен ковидом , для них это сказки по телевизору или интернету доступ к которому есть пару часов в день и то не у всех. Их никто не убивает ковидом и жижей. Их просто банально классически войной . Не так давно завел интересные знакомства, узнал некоторые интересные inside что цель: это сокращение населения до 2 млрд. Получил подтверждение успешного сращивания всех сатанински_х организаций типа масонов \ иллюминатов в общемировую всем известную официальную организацию которая ведет как бы полезную деятельность , на самом деле сама затевает войны и сама же потом проводит гуманитарные миссии там . Что я курил и что употреблял ? ( в основном сыры соки яблочный и морковный фреш и подобные) А думайте как хотите :mrgreen: Это ваше право. Но искусственность всего происходящего теперь не вызывает сомнений. Как и искусственное происхождение вируса и его специально распространение в том числе.
А пока уколотым которые приняли участие в эксперименте над собой будут выдавать смарфоны , что бы хоть как то украсить остаток их не долгой жизни :cry: ну что ж поздравляю цифровой концлагерь приближается : ошейники раздают бесплатно .
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