Додано: Вів 08 лют, 2022 21:47

stm написав: ... ))) ... )))

как называются восставшие из мертвых ( Зомби) ? или воскрешенные ( пророки) ? видимо граната была бракованная .=================================================================Так вот я как воскрешенный пророк уже могу начать проповедовать ? (смайл)эх... тяжела ноша моя ...но кто как не я ... Вам грешникам грехи буду отпускать ( смайл)==============================================1) очень рад за Канаду ! Мы все должны брать пример с наших канадских братьев и сестер , ведь там самая большая укр диаспора2) ну и наконец то Джо Роган ( могу ошибиться в написании ) пригласил интересного гостя" нет пророка в своем отечестве " конечно сразу все полили его грязью и заклеймили.3) я конечно не Joe Rogan, но как свидетельство что я таки " воскрес " ( смайл) вы можете поставить мне страйк \дизлайк и написать свой злобный "каммент" ( смайл) , все кто меня читал раньше не узнают ничего нового .если подпишетесь сможете получать свежое видео раз в три года ( смайл) . Просмотри нужны всем кроме меня .Вы не представляет сколько свободного времени было без этой темы. Стал больше заниматься физкультурой, пить соки и так далее. Появилось время на хобби.4) конечно проголосовать в опросе не могу, те кто следил за мною в других темах знают почему , к сожалению нету такого пункта в голосовалке выше . Украина чудесная страна безграничных возможностей ! Книги заказал давно, шли более месяца , еще не забрал из почты , только сегодня пришли.Ну что, приятно, что эта тема сходит на нет , из моего круга общения болеют все ! только раньше это называлось простудой - два дня дома и на работу , а теперь ужасный смертельный вирус ... который дает право на две недели внеочередного отпуска или онлайн работы кому как повезет , некоторые по три недели дома сидят дурака валяют ( смайл) .Болеют все: дважды вакцинированные не разу не вакцинированные , болевшие ранее , я уже даже сбился со счета кто сколько раз после чего болеет . Тяжесть у всех вакцин. \ не вакцин. одинаковая : сопельки, макс три дня температуры ( у вакцинированных), у кого то портиться стул .Я пока тху тьху тьху хотя контактировал со всеми .Как и ранее - раз в недельку РЕ-вакцинируюсь в общественном транспорте в час пик без масочки .еще для развлеченияНу и самое полезное ,еще не смотрел, икона движения здравомыслящихНе смотря на то что получил аусвайс, всегда принципиаально выбираю кафешки где не требуют аусвайс и без проблем нахожу такие . Так как обычно общаюсь с теми кто не получил аусвайс. Теперь у меня появился еще один критерий выбора здравомыслящих людей для общения, как оказывается таких много и они в успешные, хорошо образованные , не заурядные личности. Ведь активно жить без аусвайс надо хорошо стараться.Всем здоровья и хорошего настроения .