В Германии существует значительная разница между населением в разных частях Германии: на востоке население в меньшей степени готово проходить вакцинацию и меньше доверяет вакцине. Например, в то время как в Бремене, на севере Германии, около 81,5 населения прошли вакцинацию, в Саксонии, на востоке Германии, это лишь 59,4 процента.
Саксония - эксГДР, Бремен - эксФРГ во времена СССР. Советский менталитет, недоверие к властям.
К тому же часто не привиты от ковида люди с миграционными корнями. Согласно исследованию Forsa, для этой группы населения недостаточно понятного для нее информационного материала о вакцинации.
Существенная разница и среди групп населения с разным уровнем дохода. Согласно исследованию Института Макса Планка, в 27 странах ЕС и в Израиле 30 процентов населения старше 50 лет, имеющих невысокий доход, не хочет проходить вакцинацию или медлит с этим. Среди людей, имеющий высокий доход таковых лишь 7,8 процента. Кроме того, 28,5 процента опрошенных безработных в Европе отказываются прививаться.
имеющих невысокий доход, не хочет проходить вакцинацию или медлит с этим
yanyura , ну так а какой адекватный человек будет писать о вышках 5ж, "это ООН задумала сокращение население ещё 5 лет назад, вот смотрите, они прогнозы давали", "существует план сокращения населения до 2 млрд". В ФБ чаще всего подъездные бабки тугие задвигают свою ересь. У нас тут "профи", который пишет с ужасными ошибками (не путать с опечатками) . Что он читал в своей жизни, что так пишет?? Так что все так и есть...
В Германии существует значительная разница между населением в разных частях Германии: на востоке население в меньшей степени готово проходить вакцинацию и меньше доверяет вакцине. Например, в то время как в Бремене, на севере Германии, около 81,5 населения прошли вакцинацию, в Саксонии, на востоке Германии, это лишь 59,4 процента.
ага, существует. Когда там всех сносило, сидели, молчали.
"Вся Германия — сплошной регион вспышки. Это экстремальная ситуация", — говорит президент Института Роберта Коха Лотар Вилер. Восемьдесят тысяч инфицированных в сутки — максимум за всю пандемию. "Положение критическое. Очередная волна обрушилась на нас всей мощью", — признает исполняющая обязанности канцлера Ангела Меркель.