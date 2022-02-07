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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4988498949904991

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
7%
3
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
43%
18
Зробив 2 щеплення і досить
10%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
36%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:26

Между прочим, в статье от fler https://www.dw.com/ru/zabolet-mogut-i-t ... a-59821756) приводятся интересные факты:

В Германии существует значительная разница между населением в разных частях Германии: на востоке население в меньшей степени готово проходить вакцинацию и меньше доверяет вакцине. Например, в то время как в Бремене, на севере Германии, около 81,5 населения прошли вакцинацию, в Саксонии, на востоке Германии, это лишь 59,4 процента.

Саксония - эксГДР, Бремен - эксФРГ во времена СССР. Советский менталитет, недоверие к властям.

К тому же часто не привиты от ковида люди с миграционными корнями. Согласно исследованию Forsa, для этой группы населения недостаточно понятного для нее информационного материала о вакцинации.

Кто эмигрировал в Германию?
Зображення
https://ru-geld.de/statistik/how-many-migrants.html

Существенная разница и среди групп населения с разным уровнем дохода. Согласно исследованию Института Макса Планка, в 27 странах ЕС и в Израиле 30 процентов населения старше 50 лет, имеющих невысокий доход, не хочет проходить вакцинацию или медлит с этим. Среди людей, имеющий высокий доход таковых лишь 7,8 процента. Кроме того, 28,5 процента опрошенных безработных в Европе отказываются прививаться.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:30

имеющих невысокий доход, не хочет проходить вакцинацию или медлит с этим




yanyura , ну так а какой адекватный человек будет писать о вышках 5ж, "это ООН задумала сокращение население ещё 5 лет назад, вот смотрите, они прогнозы давали", "существует план сокращения населения до 2 млрд". В ФБ чаще всего подъездные бабки тугие задвигают свою ересь. У нас тут "профи", который пишет с ужасными ошибками (не путать с опечатками) . Что он читал в своей жизни, что так пишет??
Так что все так и есть...
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:38

  yanyura написав:
В Германии существует значительная разница между населением в разных частях Германии: на востоке население в меньшей степени готово проходить вакцинацию и меньше доверяет вакцине. Например, в то время как в Бремене, на севере Германии, около 81,5 населения прошли вакцинацию, в Саксонии, на востоке Германии, это лишь 59,4 процента.


ага, существует. Когда там всех сносило, сидели, молчали.
"Вся Германия — сплошной регион вспышки. Это экстремальная ситуация", — говорит президент Института Роберта Коха Лотар Вилер. Восемьдесят тысяч инфицированных в сутки — максимум за всю пандемию. "Положение критическое. Очередная волна обрушилась на нас всей мощью", — признает исполняющая обязанности канцлера Ангела Меркель.
Ромасик
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