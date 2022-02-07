В Германии существует значительная разница между населением в разных частях Германии: на востоке население в меньшей степени готово проходить вакцинацию и меньше доверяет вакцине. Например, в то время как в Бремене, на севере Германии, около 81,5 населения прошли вакцинацию, в Саксонии, на востоке Германии, это лишь 59,4 процента.
Саксония - эксГДР, Бремен - эксФРГ во времена СССР. Советский менталитет, недоверие к властям.
К тому же часто не привиты от ковида люди с миграционными корнями. Согласно исследованию Forsa, для этой группы населения недостаточно понятного для нее информационного материала о вакцинации.
Существенная разница и среди групп населения с разным уровнем дохода. Согласно исследованию Института Макса Планка, в 27 странах ЕС и в Израиле 30 процентов населения старше 50 лет, имеющих невысокий доход, не хочет проходить вакцинацию или медлит с этим. Среди людей, имеющий высокий доход таковых лишь 7,8 процента. Кроме того, 28,5 процента опрошенных безработных в Европе отказываются прививаться.
имеющих невысокий доход, не хочет проходить вакцинацию или медлит с этим
yanyura , ну так а какой адекватный человек будет писать о вышках 5ж, "это ООН задумала сокращение население ещё 5 лет назад, вот смотрите, они прогнозы давали", "существует план сокращения населения до 2 млрд". В ФБ чаще всего подъездные бабки тугие задвигают свою ересь. У нас тут "профи", который пишет с ужасными ошибками (не путать с опечатками) . Что он читал в своей жизни, что так пишет?? Так что все так и есть...
В Германии существует значительная разница между населением в разных частях Германии: на востоке население в меньшей степени готово проходить вакцинацию и меньше доверяет вакцине. Например, в то время как в Бремене, на севере Германии, около 81,5 населения прошли вакцинацию, в Саксонии, на востоке Германии, это лишь 59,4 процента.
ага, существует. Когда там всех сносило, сидели, молчали.
"Вся Германия — сплошной регион вспышки. Это экстремальная ситуация", — говорит президент Института Роберта Коха Лотар Вилер. Восемьдесят тысяч инфицированных в сутки — максимум за всю пандемию. "Положение критическое. Очередная волна обрушилась на нас всей мощью", — признает исполняющая обязанности канцлера Ангела Меркель.
yama написав:Не смотря на то что получил аусвайс, всегда принципиаально выбираю кафешки где не требуют аусвайс и без проблем нахожу такие . Так как обычно общаюсь с теми кто не получил аусвайс. Теперь у меня появился еще один критерий выбора здравомыслящих людей для общения, как оказывается таких много и они в успешные, хорошо образованные , не заурядные личности. Ведь активно жить без аусвайс надо хорошо стараться. Всем здоровья и хорошего настроения .
Аусвайс не получал - а в остальном всё точно так же. Все нормальные здравомыслящие люди общаются между собой, и НЕ БОЛЕЮТ (да, так можно было) Ну а дурачки, падкие на пропаганду, ширяются 3-4 раз, и болеют 3-4раз Может на 1000+500 купят себе стрепсилс и парацетамол
Вкладчик1234 написав:дурачки, падкие на пропаганду
Вкладчик1234 написав:купят себе стрепсилс и парацетамол
90 тысяч дурачков в Британии, 350 тысяч дурачков в РФ и 35 тысяч дурачков в Украине в 2020 году не нашли где купить стрепсилс и парацетамол. Или это нашему дурачку все никак не дойдет очевидное? Видно упоротый на всю ватную голову.
Хобот Хотаб пытается грамотно сказать, что антиваксеры это нищеброды и у них совковое мышление. У такой публики всегда папередники во всем виновны.
У меня вопрос: Такие как вы и через сто лет после развала совка будете блеять про то, что в ваших халепах виновен тоталитарный режЫм, и совковый менталитет создает препятствия на пути во вторую Францию?