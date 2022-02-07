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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4989499049914992>

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
7%
3
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
43%
18
Зробив 2 щеплення і досить
10%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
36%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:26

Между прочим, в статье от fler https://www.dw.com/ru/zabolet-mogut-i-t ... a-59821756) приводятся интересные факты:

В Германии существует значительная разница между населением в разных частях Германии: на востоке население в меньшей степени готово проходить вакцинацию и меньше доверяет вакцине. Например, в то время как в Бремене, на севере Германии, около 81,5 населения прошли вакцинацию, в Саксонии, на востоке Германии, это лишь 59,4 процента.

Саксония - эксГДР, Бремен - эксФРГ во времена СССР. Советский менталитет, недоверие к властям.

К тому же часто не привиты от ковида люди с миграционными корнями. Согласно исследованию Forsa, для этой группы населения недостаточно понятного для нее информационного материала о вакцинации.

Кто эмигрировал в Германию?
Зображення
https://ru-geld.de/statistik/how-many-migrants.html

Существенная разница и среди групп населения с разным уровнем дохода. Согласно исследованию Института Макса Планка, в 27 странах ЕС и в Израиле 30 процентов населения старше 50 лет, имеющих невысокий доход, не хочет проходить вакцинацию или медлит с этим. Среди людей, имеющий высокий доход таковых лишь 7,8 процента. Кроме того, 28,5 процента опрошенных безработных в Европе отказываются прививаться.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:30

имеющих невысокий доход, не хочет проходить вакцинацию или медлит с этим




yanyura , ну так а какой адекватный человек будет писать о вышках 5ж, "это ООН задумала сокращение население ещё 5 лет назад, вот смотрите, они прогнозы давали", "существует план сокращения населения до 2 млрд". В ФБ чаще всего подъездные бабки тугие задвигают свою ересь. У нас тут "профи", который пишет с ужасными ошибками (не путать с опечатками) . Что он читал в своей жизни, что так пишет??
Так что все так и есть...
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:38

  yanyura написав:
В Германии существует значительная разница между населением в разных частях Германии: на востоке население в меньшей степени готово проходить вакцинацию и меньше доверяет вакцине. Например, в то время как в Бремене, на севере Германии, около 81,5 населения прошли вакцинацию, в Саксонии, на востоке Германии, это лишь 59,4 процента.


ага, существует. Когда там всех сносило, сидели, молчали.
"Вся Германия — сплошной регион вспышки. Это экстремальная ситуация", — говорит президент Института Роберта Коха Лотар Вилер. Восемьдесят тысяч инфицированных в сутки — максимум за всю пандемию. "Положение критическое. Очередная волна обрушилась на нас всей мощью", — признает исполняющая обязанности канцлера Ангела Меркель.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 01:47

  uaprofi написав:много чего потёрли
а там были интересные мысли

Мысли не получили сертификаты одобрения министерства правды
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 01:55

  yama написав:Не смотря на то что получил аусвайс, всегда принципиаально выбираю кафешки где не требуют аусвайс и без проблем нахожу такие . Так как обычно общаюсь с теми кто не получил аусвайс. Теперь у меня появился еще один критерий выбора здравомыслящих людей для общения, как оказывается таких много и они в успешные, хорошо образованные , не заурядные личности. Ведь активно жить без аусвайс надо хорошо стараться.
Всем здоровья и хорошего настроения .

Аусвайс не получал - а в остальном всё точно так же.
Все нормальные здравомыслящие люди общаются между собой, и НЕ БОЛЕЮТ (да, так можно было)
Ну а дурачки, падкие на пропаганду, ширяются 3-4 раз, и болеют 3-4раз :lol:
Может на 1000+500 купят себе стрепсилс и парацетамол :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 02:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:дурачки, падкие на пропаганду


  Вкладчик1234 написав:купят себе стрепсилс и парацетамол

90 тысяч дурачков в Британии, 350 тысяч дурачков в РФ и 35 тысяч дурачков в Украине в 2020 году не нашли где купить стрепсилс и парацетамол.
Или это нашему дурачку все никак не дойдет очевидное? Видно упоротый на всю ватную голову.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 04:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Хобот Хотаб пытается грамотно сказать, что антиваксеры это нищеброды и у них совковое мышление.
У такой публики всегда папередники во всем виновны.

У меня вопрос:
Такие как вы и через сто лет после развала совка будете блеять про то, что в ваших халепах виновен тоталитарный режЫм, и совковый менталитет создает препятствия на пути во вторую Францию?
Volos
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Volos написав:Хобот Хотаб

Тестикульный "Волос", у тебя зачем нервы сдали? И что сказать хотело?
Твоя учетка для тихушных лайков, ничего не меняй, не твоё это писать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:53

Hotab Так что там в Украине с омикроном? Когда волна закончится думаете? Подозреваю РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ СУТОЧНЫХ ЗАРАЖЕНИЙ ПОКРЫТЫ МРАКОМ и отличаются от официальной статистики в разы.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:01

roberto dark , понятия не имею что по цифрам))
Болеют очень много. Настолько много, что уже на днях ожидается прохождение пика и на спад. Госпитализации близки к 70% тех, что были ранее максимально, но смертей не критично. Не грипп, как раньше, но далеко не Дельта.
Омикрон категорически не желает идти ниже трахеи, где его давит иммунитет. В отличии от Дельты, которая пролетала прямиком вниз и кончала лёгкие.
Hotab
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