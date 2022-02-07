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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4989499049914992

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
7%
3
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
43%
18
Зробив 2 щеплення і досить
10%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
36%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:06

Hotab Спасибо за ответ. Может вам стоит отредакторивать конец своего поста, что бы прочтя его, уважаемая fler не перевозбудилась :?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  roberto dark написав:уважаемая fler не перевозбудилась

Ей только на пользу. :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:15

  Вкладчик1234 написав:
  yama написав:Не смотря на то что получил аусвайс, всегда принципиаально выбираю кафешки где не требуют аусвайс и без проблем нахожу такие.

вижу, яма тоже не ходит в Мак :mrgreen: пос*ать
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:22

  Hotab написав:на днях ожидается прохождение пика и на спад.

ужас, а как же бустер?
как же новая овцина против омихрона в марте?
акции пфизера обвалились, кто будет поддерживать?
гайфоны новые кому раздавать будут?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:27

  Ромасик написав:
  Hotab написав:на днях ожидается прохождение пика и на спад.

ужас, а как же бустер?
как же новая овцина против омихрона в марте?
акции пфизера обвалились, кто будет поддерживать?
гайфоны новые кому раздавать будут?

Американская фармацевтическая компания Pfizer заработала почти 40 миллиардов долларов на вакцине против COVID-19 в 2021 году. Шах и мат..
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:33

продолжай наблюдение

  Ромасик написав:
  Hotab написав:на днях ожидается прохождение пика и на спад.

ужас, а как же бустер?
как же новая овцина против омихрона в марте?
акции пфизера обвалились, кто будет поддерживать?
гайфоны новые кому раздавать будут?

Тебе на Кидстафе обещали , что это будет вечно? Тебя обманули.

  Ромасик написав:
  Вкладчик1234 написав:
  yama написав:Не смотря на то что получил аусвайс, всегда принципиаально выбираю кафешки где не требуют аусвайс и без проблем нахожу такие.

вижу, яма тоже не ходит в Мак :mrgreen: пос*ать

Куда ходит Яма это делать и что ещё ты видишь?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:49

  roberto dark написав: Американская фармацевтическая компания Pfizer заработала почти 40 миллиардов долларов на вакцине против COVID-19 в 2021 году. Шах и мат..

кому?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:49

  Hotab написав:Тебе на Кидстафе обещали , что это будет вечно? Тебя обманули.

что вечно, детка?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:09

  Ромасик написав:
  roberto dark написав: Американская фармацевтическая компания Pfizer заработала почти 40 миллиардов долларов на вакцине против COVID-19 в 2021 году. Шах и мат..

кому?

Обвалишкам Pfizer.. Судя по тому, что минздрав Израиля заявил вчера : COVID-19 не исчезнет никогда :!: То думаю что компания Pfizer без работы не останется.
https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/108814
roberto dark
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