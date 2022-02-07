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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лют, 2022 09:10
roberto dark написав:
уважаемая fler не перевозбудилась
Ей только на пользу.
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Hotab
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Ромасик
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:22
Hotab написав:
на днях ожидается прохождение пика и на спад.
ужас, а как же бустер?
как же новая овцина против омихрона в марте?
акции пфизера обвалились, кто будет поддерживать?
гайфоны новые кому раздавать будут?
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Ромасик
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:27
Ромасик написав: Hotab написав:
на днях ожидается прохождение пика и на спад.
ужас, а как же бустер?
как же новая овцина против омихрона в марте?
акции пфизера обвалились, кто будет поддерживать?
гайфоны новые кому раздавать будут?
Американская фармацевтическая компания Pfizer заработала почти 40 миллиардов долларов на вакцине против COVID-19 в 2021 году. Шах и мат..
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roberto dark
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:33
Ромасик написав: Hotab написав:
на днях ожидается прохождение пика и на спад.
ужас, а как же бустер?
как же новая овцина против омихрона в марте?
акции пфизера обвалились, кто будет поддерживать?
гайфоны новые кому раздавать будут?
Тебе на Кидстафе обещали , что это будет вечно? Тебя обманули.
Ромасик написав: Вкладчик1234 написав: yama написав:
Не смотря на то что получил аусвайс, всегда принципиаально выбираю кафешки где не требуют аусвайс и без проблем нахожу такие.
вижу, яма тоже не ходит в Мак
пос*ать
Куда ходит Яма это делать и что ещё ты видишь?
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Hotab
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:49
roberto dark написав:
Американская фармацевтическая компания Pfizer заработала почти 40 миллиардов долларов на вакцине против COVID-19 в 2021 году. Шах и мат..
кому?
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Ромасик
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:49
Hotab написав:
Тебе на Кидстафе обещали , что это будет вечно? Тебя обманули.
что вечно, детка?
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Додано: Сер 09 лют, 2022 10:09
Ромасик написав: roberto dark написав:
Американская фармацевтическая компания Pfizer заработала почти 40 миллиардов долларов на вакцине против COVID-19 в 2021 году. Шах и мат..
кому?
Обвалишкам Pfizer.. Судя по тому, что минздрав Израиля заявил вчера : COVID-19 не исчезнет никогда
То думаю что компания Pfizer без работы не останется. https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/108814
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roberto dark
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