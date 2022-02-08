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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4987498849894990

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
7%
3
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
43%
18
Зробив 2 щеплення і досить
10%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
36%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:01

roberto dark , понятия не имею что по цифрам))
Болеют очень много. Настолько много, что уже на днях ожидается прохождение пика и на спад. Госпитализации близки к 70% тех, что были ранее максимально, но смертей не критично. Не грипп, как раньше, но далеко не Дельта.
Омикрон категорически не желает идти ниже трахеи, где его давит иммунитет. В отличии от Дельты, которая пролетала прямиком вниз и кончала лёгкие.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:06

Hotab Спасибо за ответ. Может вам стоит отредакторивать конец своего поста
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:09

  Ромасик написав:
  roberto dark написав: Американская фармацевтическая компания Pfizer заработала почти 40 миллиардов долларов на вакцине против COVID-19 в 2021 году. Шах и мат..

кому?

Обвалишкам Pfizer.. Судя по тому, что минздрав Израиля заявил вчера : COVID-19 не исчезнет никогда :!: То думаю что компания Pfizer без работы не останется.
https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/108814
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:55

  roberto dark написав:Hotab Так что там в Украине с омикроном? Когда волна закончится думаете? Подозреваю РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ СУТОЧНЫХ ЗАРАЖЕНИЙ ПОКРЫТЫ МРАКОМ и отличаются от официальной статистики в разы.

Hotab Вам уже ответил.
Можете ещё посмотреть Жиравецкого. О ситуации примерно первая половина ролика.

Достаточно правдоподобно.
На сегодня по ежедневным заражениям и числу активных случаев побили все рекорды. По госпитализациям и смертям ситуация сравнительно благополучная, хотя ежедневные смерти медленно растут.

P.s. Для многих других ещё коротенький ролик (47 сек):
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