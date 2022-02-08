roberto dark , понятия не имею что по цифрам)) Болеют очень много. Настолько много, что уже на днях ожидается прохождение пика и на спад. Госпитализации близки к 70% тех, что были ранее максимально, но смертей не критично. Не грипп, как раньше, но далеко не Дельта. Омикрон категорически не желает идти ниже трахеи, где его давит иммунитет. В отличии от Дельты, которая пролетала прямиком вниз и кончала лёгкие.
roberto dark написав:Hotab Так что там в Украине с омикроном? Когда волна закончится думаете? Подозреваю РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ СУТОЧНЫХ ЗАРАЖЕНИЙ ПОКРЫТЫ МРАКОМ и отличаются от официальной статистики в разы.
Hotab Вам уже ответил. Можете ещё посмотреть Жиравецкого. О ситуации примерно первая половина ролика.
Достаточно правдоподобно. На сегодня по ежедневным заражениям и числу активных случаев побили все рекорды. По госпитализациям и смертям ситуация сравнительно благополучная, хотя ежедневные смерти медленно растут.
P.s. Для многих других ещё коротенький ролик (47 сек):
Еще год назад сам был антивакцинатором. Но в ноябре 2021 пришлось вакцинироваться 2 раза изза угрозы проверок "документов". И вижу, что я правильно сделал. Полностью здоров, а мама, невакцинированная, пока, уже 3 дня температура качелями от 37,3 до 38,5 и затем в обратную сторону, местами сухой кашель, но самое неприятное- это ужасная слабость, усталость, нет вообще аппетита. Находимся в одной квартире, а мне хоть бы что. Завтра повезу маму к семейному врачу.