roberto dark , понятия не имею что по цифрам)) Болеют очень много. Настолько много, что уже на днях ожидается прохождение пика и на спад. Госпитализации близки к 70% тех, что были ранее максимально, но смертей не критично. Не грипп, как раньше, но далеко не Дельта. Омикрон категорически не желает идти ниже трахеи, где его давит иммунитет. В отличии от Дельты, которая пролетала прямиком вниз и кончала лёгкие.
roberto dark написав:Hotab Так что там в Украине с омикроном? Когда волна закончится думаете? Подозреваю РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ СУТОЧНЫХ ЗАРАЖЕНИЙ ПОКРЫТЫ МРАКОМ и отличаются от официальной статистики в разы.
Hotab Вам уже ответил. Можете ещё посмотреть Жиравецкого. О ситуации примерно первая половина ролика.
Достаточно правдоподобно. На сегодня по ежедневным заражениям и числу активных случаев побили все рекорды. По госпитализациям и смертям ситуация сравнительно благополучная, хотя ежедневные смерти медленно растут.
P.s. Для многих других ещё коротенький ролик (47 сек):
Еще год назад сам был антивакцинатором. Но в ноябре 2021 пришлось вакцинироваться 2 раза изза угрозы проверок "документов". И вижу, что я правильно сделал. Полностью здоров, а мама, невакцинированная, пока, уже 3 дня температура качелями от 37,3 до 38,5 и затем в обратную сторону, местами сухой кашель, но самое неприятное- это ужасная слабость, усталость, нет вообще аппетита. Находимся в одной квартире, а мне хоть бы что. Завтра повезу маму к семейному врачу.
fin написав:Еще год назад сам был антивакцинатором. Но в ноябре 2021 пришлось вакцинироваться 2 раза изза угрозы проверок "документов". И вижу, что я правильно сделал. Полностью здоров, а мама, невакцинированная, пока, уже 3 дня температура качелями от 37,3 до 38,5 и затем в обратную сторону, местами сухой кашель, но самое неприятное- это ужасная слабость, усталость, нет вообще аппетита. Находимся в одной квартире, а мне хоть бы что. Завтра повезу маму к семейному врачу.
после не значит вследствие . Это не значит - что вы вакцинировались и не заболели . Вы это доказать не можете .
Но ведь я же нормально себя чувствую. Значит не заразился. Думаю, благодаря этим двум вакцинациям Пфайзером.
fin написав:Еще год назад сам был антивакцинатором. Но в ноябре 2021 пришлось вакцинироваться 2 раза изза угрозы проверок "документов". И вижу, что я правильно сделал. Полностью здоров, а мама, невакцинированная, пока, уже 3 дня температура качелями от 37,3 до 38,5 и затем в обратную сторону, местами сухой кашель, но самое неприятное- это ужасная слабость, усталость, нет вообще аппетита. Находимся в одной квартире, а мне хоть бы что. Завтра повезу маму к семейному врачу.
ох и логика...
Hotab написав:
moldashavanin написав:Вы это доказать не можете
Здесь и без того доказано столько всего, было бы умение понимать прочитанное.
а еще больше докащано обратного а сколько еще мы слишком мало знаем
Абсолютно ничего ни разу не доказано обратного. Как ни пробовали антиваки. Кто открыто, кто "типа я не антивак, но вот у меня есть такая информация..."(да, Флер?) . И все были в луже, как один. Флер по Британией с Германией. Ты по эрэфии (помнишь, как спорил, пока я не предложил тебе на "шмурдяк" и ты сразу в кусты?) , И по ЮАР, и по Израилю. Всюду ты бульбашки в луже пускал.
Будивельныка тут вообще до истерик доводили, разбивая его фантазии.
«Это общенациональное восстание. Это безумие», — говорит председатель полицейского совета.
Крейсер полицейской службы Оттавы припаркован в центре города в субботу вечером, поскольку протесты против covid-19 в области общественного здравоохранения растягиваются на вторую неделю. Полиция заявила в субботу, что в настоящее время им не хватает ресурсов, чтобы положить конец протесту, который некоторые лидеры назвали оккупацией. (Феликс Дерош/Радио-Канада) Начальник полиции Оттавы говорит, что у него недостаточно ресурсов, чтобы положить конец бурным протестам, начатым в столице страны более недели назад, и он не может сказать, когда они могут закончиться. https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/o ... -1.6341192
поскольку предыдущая статья людям очень понравилась, публикую продолжение
Key U.S.-Canada border crossing blocked by truckers as Covid protest spreads The “Freedom Convoy” demonstration has brought chaos to Ottawa for weeks. But as Canadian officials expressed growing dismay at the disruption, it threatened to spread.