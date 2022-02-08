Додано: Сер 09 лют, 2022 17:38

Ромасик написав: а еще больше докащано обратного а еще больше докащано обратного

Абсолютно ничего ни разу не доказано обратного. Как ни пробовали антиваки. Кто открыто, кто "типа я не антивак, но вот у меня есть такая информация..."(да, Флер?) . И все были в луже, как один.Флер по Британией с Германией.Ты по эрэфии (помнишь, как спорил, пока я не предложил тебе на "шмурдяк" и ты сразу в кусты?) , И по ЮАР, и по Израилю. Всюду ты бульбашки в луже пускал.Будивельныка тут вообще до истерик доводили, разбивая его фантазии.