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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 43
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
7%
3
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
44%
19
Зробив 2 щеплення і досить
9%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
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5%
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Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

а че до сих пор не обсудили гуского евгея Жигиновского, что ширнулся 8 раз и лежит в реанимации с 70% поражения легких? )))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:07

  sequence написав:а че до сих пор не обсудили гуского евгея Жигиновского, что ширнулся 8 раз и лежит в реанимации с 70% поражения легких? )))

Та его счас спасут этими ..антителами.. Такие деньги найдут и не сдохнут.
Ну и там таки шмурдячок в РФ, ещё тот. Один вообще совсем не помогал, и даже немного вредил. 2 других непонятно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  sequence написав:а че до сих пор не обсудили гуского евгея Жигиновского, что ширнулся 8 раз и лежит в реанимации с 70% поражения легких? )))

Блазень не цар, кому він потрібен?
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