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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лют, 2022 18:00
а че до сих пор не обсудили гуского евгея Жигиновского, что ширнулся 8 раз и лежит в реанимации с 70% поражения легких? )))
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sequence
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Додано: Сер 09 лют, 2022 18:07
sequence написав:
а че до сих пор не обсудили гуского евгея Жигиновского, что ширнулся 8 раз и лежит в реанимации с 70% поражения легких? )))
Та его счас спасут этими ..антителами.. Такие деньги найдут и не сдохнут.
Ну и там таки шмурдячок в РФ, ещё тот. Один вообще совсем не помогал, и даже немного вредил. 2 других непонятно.
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Hotab
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Додано: Сер 09 лют, 2022 19:20
sequence написав:
а че до сих пор не обсудили гуского евгея Жигиновского, что ширнулся 8 раз и лежит в реанимации с 70% поражения легких? )))
Блазень не цар, кому він потрібен?
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lapay
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