kingkongovets написав:

Voistov написав: А вы что в ритейле работаете?



И ритейл тоже убьют.

Мне делать через заказ онлайн мешает какой то блок, наверное по привычке хочется мясо посмотреть да овощи оценить по внешнему виду.

я помещения сдаю под стрит ритейла это далеко не только торговля, более того, торговля, если это не шото эксклюзивно-именное, или авторско-крафтовое мало интересна, ну разве шо вечные цветы и интерьерно-дизайнерские мультибрендовые бутики норм платята ваще главное - это услуги и бьюти индустрия с медициной щас канешна самые сладкие арендаторыдалеко не все можно оцифровать, а еще больше того, чего просто оцифровывать не хочется, как например нормальный шопинготакекстати с омикроном тему с ковидом, карантинами и вынужденной удаленкой можно закрыватьговорю как тока шо снова «переболевший» после бустерапару раз чхнул и все