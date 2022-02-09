И ритейл тоже убьют. Мне делать через заказ онлайн мешает какой то блок, наверное по привычке хочется мясо посмотреть да овощи оценить по внешнему виду.
я помещения сдаю под стрит ритейл а это далеко не только торговля, более того, торговля, если это не шото эксклюзивно-именное, или авторско-крафтовое мало интересна, ну разве шо вечные цветы и интерьерно-дизайнерские мультибрендовые бутики норм платят а ваще главное - это услуги и бьюти индустрия с медициной щас канешна самые сладкие арендаторы
далеко не все можно оцифровать, а еще больше того, чего просто оцифровывать не хочется, как например нормальный шопинг отаке
кстати с омикроном тему с ковидом, карантинами и вынужденной удаленкой можно закрывать говорю как тока шо снова «переболевший» после бустера пару раз чхнул и все
Как болеющий ковидом прямо сейчас, после полной вакцинации сделанной 3-4 месяца назад (3 месяца назад я, 4 месяца назаджена), болеем все, я, жена 6 месячный ребёнок, говорю: тема с ковидом незакрыта и актуальность проблемы совершено не уменьшилась.
P.S. И если у меня и жены это как грипп тяжелый, это ещё как то можно принять, то мучения ребёнка переносятся крайне нервно и болезненно.
И ритейл тоже убьют. Мне делать через заказ онлайн мешает какой то блок, наверное по привычке хочется мясо посмотреть да овощи оценить по внешнему виду.
я помещения сдаю под стрит ритейл а это далеко не только торговля, более того, торговля, если это не шото эксклюзивно-именное, или авторско-крафтовое мало интересна, ну разве шо вечные цветы и интерьерно-дизайнерские мультибрендовые бутики норм платят а ваще главное - это услуги и бьюти индустрия с медициной щас канешна самые сладкие арендаторы
далеко не все можно оцифровать, а еще больше того, чего просто оцифровывать не хочется, как например нормальный шопинг отаке
кстати с омикроном тему с ковидом, карантинами и вынужденной удаленкой можно закрывать говорю как тока шо снова «переболевший» после бустера пару раз чхнул и все
Как болеющий ковидом прямо сейчас, после полной вакцинации сделанной 3-4 месяца назад (3 месяца назад я, 4 месяца назад), более все, я, жена 6 месячный ребёнок: говорю: тема с ковидом незакрыта и актуальность проблемы ее совершено не уменьшилась
это наша новая реальность, карантины не работают, вакцинируйся, или умри
зы: заболел ровно через 2 недели после бустера файзером 2,5 дня субфебрильной темп, на 3 дня пропал нюх - все мне 52, первый раз болел осенью 20го
И ритейл тоже убьют. Мне делать через заказ онлайн мешает какой то блок, наверное по привычке хочется мясо посмотреть да овощи оценить по внешнему виду.
я помещения сдаю под стрит ритейл а это далеко не только торговля, более того, торговля, если это не шото эксклюзивно-именное, или авторско-крафтовое мало интересна, ну разве шо вечные цветы и интерьерно-дизайнерские мультибрендовые бутики норм платят а ваще главное - это услуги и бьюти индустрия с медициной щас канешна самые сладкие арендаторы
далеко не все можно оцифровать, а еще больше того, чего просто оцифровывать не хочется, как например нормальный шопинг отаке
кстати с омикроном тему с ковидом, карантинами и вынужденной удаленкой можно закрывать говорю как тока шо снова «переболевший» после бустера пару раз чхнул и все
Как болеющий ковидом прямо сейчас, после полной вакцинации сделанной 3-4 месяца назад (3 месяца назад я, 4 месяца назаджена), болеем все, я, жена 6 месячный ребёнок, говорю: тема с ковидом незакрыта и актуальность проблемы совершено не уменьшилась.
P.S. И если у меня и жены это как грипп тяжелый, это ещё как то можно принять, то мучения ребёнка переносятся крайне нервно и болезненно.
у меня на работе сейчас болеют тяжело 3 коллеги в возрасте 24-35 лет, привитые и непривитые. это только те, с которыми я плотно работаю, 75% моей команды (один переболел 2 недели назад) и они все выпали полностью, поэтому мне заметно. так что это точно не насморк, и точно тема не закрыта
Наука каждый день фиксирует всё новые осложнения, которые могут возникать у людей, переболевших коронавирусом - от сосудистой деменции до тромбов, ампутаций конечностей и тому подобного. Этот список постоянно пополняется, и его даже невозможно сравнить с редчайшими серьёзными осложнениями, которые наблюдаются в исключительных случаях после вакцинации. https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/108824
flyman написав:і чим помогає бустер? як і ваксинація експерементальною жижою?
я первые две прививки сделал астразенекой - первым, шо стало у нас доступно еще в начале апреля 21го за полгода до этого переболел, с пневмонией и антибиотиками, но при этом ни разу даже не кашлянул, темп была 13 дней, нюха и вкуса потом 40 дней не было
после нг, практически ровно через 6 месяцев поставил в оушене бустер файзера
ровно через 2 недели одновременно с подружайкой, с которой до этого тусил неделю, почувствовал одинаковые симптомы я переболел ты знаешь как, подружайка моложе меня на 19 лет три дня валялась с темп 39,3 которая сбивалась максимум до 38 оказалось шо купила серт, бо «мне ж еще рожать» никаких выводов, одни факты