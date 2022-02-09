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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4988498949904991

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 43
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
7%
3
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
44%
19
Зробив 2 щеплення і досить
9%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
35%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

а че до сих пор не обсудили гуского евгея Жигиновского, что ширнулся 8 раз и лежит в реанимации с 70% поражения легких? )))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:07

  sequence написав:а че до сих пор не обсудили гуского евгея Жигиновского, что ширнулся 8 раз и лежит в реанимации с 70% поражения легких? )))

Та его счас спасут этими ..антителами.. Такие деньги найдут и не сдохнут.
Ну и там таки шмурдячок в РФ, ещё тот. Один вообще совсем не помогал, и даже немного вредил. 2 других непонятно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  sequence написав:а че до сих пор не обсудили гуского евгея Жигиновского, что ширнулся 8 раз и лежит в реанимации с 70% поражения легких? )))

Блазень не цар, кому він потрібен?
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:50

  kingkongovets написав:
Voistov написав:А вы что в ритейле работаете?

И ритейл тоже убьют.
Мне делать через заказ онлайн мешает какой то блок, наверное по привычке хочется мясо посмотреть да овощи оценить по внешнему виду.


я помещения сдаю под стрит ритейл
а это далеко не только торговля, более того, торговля, если это не шото эксклюзивно-именное, или авторско-крафтовое мало интересна, ну разве шо вечные цветы и интерьерно-дизайнерские мультибрендовые бутики норм платят
а ваще главное - это услуги и бьюти индустрия с медициной щас канешна самые сладкие арендаторы

далеко не все можно оцифровать, а еще больше того, чего просто оцифровывать не хочется, как например нормальный шопинг
отаке

кстати с омикроном тему с ковидом, карантинами и вынужденной удаленкой можно закрывать
говорю как тока шо снова «переболевший» после бустера
пару раз чхнул и все


Как болеющий ковидом прямо сейчас, после полной вакцинации сделанной 3-4 месяца назад (3 месяца назад я, 4 месяца назаджена), болеем все, я, жена 6 месячный ребёнок, говорю: тема с ковидом незакрыта и актуальность проблемы совершено не уменьшилась.

P.S. И если у меня и жены это как грипп тяжелый, это ещё как то можно принять, то мучения ребёнка переносятся крайне нервно и болезненно.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:53

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Voistov написав:
  kingkongovets написав:
Voistov написав:А вы что в ритейле работаете?

И ритейл тоже убьют.
Мне делать через заказ онлайн мешает какой то блок, наверное по привычке хочется мясо посмотреть да овощи оценить по внешнему виду.


я помещения сдаю под стрит ритейл
а это далеко не только торговля, более того, торговля, если это не шото эксклюзивно-именное, или авторско-крафтовое мало интересна, ну разве шо вечные цветы и интерьерно-дизайнерские мультибрендовые бутики норм платят
а ваще главное - это услуги и бьюти индустрия с медициной щас канешна самые сладкие арендаторы

далеко не все можно оцифровать, а еще больше того, чего просто оцифровывать не хочется, как например нормальный шопинг
отаке

кстати с омикроном тему с ковидом, карантинами и вынужденной удаленкой можно закрывать
говорю как тока шо снова «переболевший» после бустера
пару раз чхнул и все


Как болеющий ковидом прямо сейчас, после полной вакцинации сделанной 3-4 месяца назад (3 месяца назад я, 4 месяца назад), более все, я, жена 6 месячный ребёнок: говорю: тема с ковидом незакрыта и актуальность проблемы ее совершено не уменьшилась
это наша новая реальность, карантины не работают, вакцинируйся, или умри

зы: заболел ровно через 2 недели после бустера файзером
2,5 дня субфебрильной темп, на 3 дня пропал нюх - все
мне 52, первый раз болел осенью 20го
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:58

  Voistov написав:
  kingkongovets написав:
Voistov написав:А вы что в ритейле работаете?

И ритейл тоже убьют.
Мне делать через заказ онлайн мешает какой то блок, наверное по привычке хочется мясо посмотреть да овощи оценить по внешнему виду.


я помещения сдаю под стрит ритейл
а это далеко не только торговля, более того, торговля, если это не шото эксклюзивно-именное, или авторско-крафтовое мало интересна, ну разве шо вечные цветы и интерьерно-дизайнерские мультибрендовые бутики норм платят
а ваще главное - это услуги и бьюти индустрия с медициной щас канешна самые сладкие арендаторы

далеко не все можно оцифровать, а еще больше того, чего просто оцифровывать не хочется, как например нормальный шопинг
отаке

кстати с омикроном тему с ковидом, карантинами и вынужденной удаленкой можно закрывать
говорю как тока шо снова «переболевший» после бустера
пару раз чхнул и все


Как болеющий ковидом прямо сейчас, после полной вакцинации сделанной 3-4 месяца назад (3 месяца назад я, 4 месяца назаджена), болеем все, я, жена 6 месячный ребёнок, говорю: тема с ковидом незакрыта и актуальность проблемы совершено не уменьшилась.

P.S. И если у меня и жены это как грипп тяжелый, это ещё как то можно принять, то мучения ребёнка переносятся крайне нервно и болезненно.


у меня на работе сейчас болеют тяжело 3 коллеги в возрасте 24-35 лет, привитые и непривитые. это только те, с которыми я плотно работаю, 75% моей команды (один переболел 2 недели назад) и они все выпали полностью, поэтому мне заметно. так что это точно не насморк, и точно тема не закрыта
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 20:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Наука каждый день фиксирует всё новые осложнения, которые могут возникать у людей, переболевших коронавирусом - от сосудистой деменции до тромбов, ампутаций конечностей и тому подобного. Этот список постоянно пополняется, и его даже невозможно сравнить с редчайшими серьёзными осложнениями, которые наблюдаются в исключительных случаях после вакцинации. https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/108824
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 20:12

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:і чим помогає бустер?
як і ваксинація експерементальною жижою?
я первые две прививки сделал астразенекой - первым, шо стало у нас доступно
еще в начале апреля 21го
за полгода до этого переболел, с пневмонией и антибиотиками, но при этом ни разу даже не кашлянул, темп была 13 дней, нюха и вкуса потом 40 дней не было

после нг, практически ровно через 6 месяцев поставил в оушене бустер файзера

ровно через 2 недели одновременно с подружайкой, с которой до этого тусил неделю, почувствовал одинаковые симптомы
я переболел ты знаешь как, подружайка моложе меня на 19 лет три дня валялась с темп 39,3 которая сбивалась максимум до 38
оказалось шо купила серт, бо «мне ж еще рожать»
никаких выводов, одни факты
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:08

уже даже до эстонцев дошло -

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ... id=4028547

Долгосрочная смертность после заражения COVID-19: национальное когортное исследование из Эстонии

Повышенный риск смерти от COVID-19 не ограничивается острым заболеванием. Инфекция COVID-19 несет в себе существенно повышенный риск смерти в следующие 12 месяцев. Эта избыточная смертность в основном происходит среди пожилых людей и обусловлена широким спектром причин смерти.
IgA
 
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