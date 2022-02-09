Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 лют, 2022 00:30
Удивляюсь, как до сих пор не притащили сюда Лукашенко:
ЛАД
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:34
ЛАД , бацька свою статистику засекретил , похвалил мышебратьев - рекордсменов по смертям в Европе)). По предыдущему видео: Желаю каждому антиваку под окно 5 траков, сигналящих днём и ночью. А то ж оно прикольно "болеть" за этих рыволюционеров , когда это не тебя они кончают шумом и вечно горящей соляркой "для сугреву". Ну и не очень потянет профит наших антиваков. Это типа как их победа будет, если правительство Канады пойдет на поводу у водил?
Hotab
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:49
8 процедур и реанимация...
Володимира Жириновського направили до Центральної клінічної лікарні з коронавірусом, у нього серйозне ураження легенів.
Перед Новим роком Жириновський заявляв, що зробив вісім щеплень від коронавірусу.
Джерело: Українська правда
Ссылка:
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/9/7323383/
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:53
Упоминали уже. 8 спутников. Лучше бы он себе 8 мышьяка. Держим за него кулачки. Пора на концерт Кобзона ему.
Hotab
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Додано: Чет 10 лют, 2022 01:02
За вакцинацію бустером нарахують ще 500 гривень
500 грн за бустерную дозу прививки от COVID-19 в рамках программы єПідтримка украинцы смогут получить с 14 марта. На сегодня бустерную прививку сделали уже 500 тысяч украинцев
Джерело: finance.ua
Ссылка:
https://news.finance.ua/ru/news/-/50845 ... epidtrimka
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Додано: Чет 10 лют, 2022 01:21
ЛАД написав:
Удивляюсь, как до сих пор не притащили сюда Лукашенко:
он там читает форум
https://kiev-x.in/viewtopic.php?p=1532#p1532
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Додано: Чет 10 лют, 2022 01:37
fin написав:
Еще год назад сам был антивакцинатором. Но в ноябре 2021 пришлось вакцинироваться 2 раза изза угрозы проверок "документов". И вижу, что я правильно сделал. Полностью здоров, а мама, невакцинированная, пока, уже 3 дня температура качелями от 37,3 до 38,5 и затем в обратную сторону, местами сухой кашель, но самое неприятное- это ужасная слабость, усталость, нет вообще аппетита. Находимся в одной квартире, а мне хоть бы что. Завтра повезу маму к семейному врачу.
Это, конечно, не показатель - частный случай.
Так же, как и мой - уже писал, дочка с зятем переболели, внуки, видимо, тоже (все были невакцинированы), я общался с ними достаточно много (через 1,5 месяца после Файзера) и не заболел. Хотя в 2 раза старше.
Теи не менее.
ЛАД
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