Удивляюсь, как до сих пор не притащили сюда Лукашенко:
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:34
ЛАД , бацька свою статистику засекретил , похвалил мышебратьев - рекордсменов по смертям в Европе)).
По предыдущему видео:
Желаю каждому антиваку под окно 5 траков, сигналящих днём и ночью. А то ж оно прикольно "болеть" за этих рыволюционеров , когда это не тебя они кончают шумом и вечно горящей соляркой "для сугреву".
Ну и не очень потянет профит наших антиваков. Это типа как их победа будет, если правительство Канады пойдет на поводу у водил?
Додано: Чет 10 лют, 2022 00:49
8 процедур и реанимация...
Джерело: Українська правда
Ссылка:
Додано: Чет 10 лют, 2022 00:53
Упоминали уже. 8 спутников. Лучше бы он себе 8 мышьяка. Держим за него кулачки. Пора на концерт Кобзона ему.
Додано: Чет 10 лют, 2022 01:02
За вакцинацію бустером нарахують ще 500 гривень
Джерело: finance.ua
Ссылка: https://news.finance.ua/ru/news/-/50845 ... epidtrimka
Додано: Чет 10 лют, 2022 01:21
он там читает форум
Додано: Чет 10 лют, 2022 01:37
Это, конечно, не показатель - частный случай.
Так же, как и мой - уже писал, дочка с зятем переболели, внуки, видимо, тоже (все были невакцинированы), я общался с ними достаточно много (через 1,5 месяца после Файзера) и не заболел. Хотя в 2 раза старше.
Теи не менее.
Додано: Чет 10 лют, 2022 02:16
Из глубокого личного уважения к автору поста посмотрел.
Жаль потерянного времени.
Весь ролик - чистая политика и ничего больше.
Весь смысл на 20-й минуте: "Мне просто так хочется, чтобы всё это закончилось и мы начали жить прежней, привычной нам жизнью".
Вроде, кому-то этого не хочется.
Вот только как это сделать, когда люди будут массово болеть (кто-то легко, а кто-то потяжелее), а кто-то будет даже умирать.
Ответов у бодренького живчика Глеба нет, да они ему и не нужны. "Просто так хочется, чтобы всё это закончилось".
И о Трюдо (на 12-й минуте) - "показал, насколько он слабый политик, насколько он недалёкий, мне кажется, вообще человек, потому что он ... говорил одну и ту же ... фразу, которая всем надоела".
А что-то изменилось, что он должен придумывать другие аргументы и фразы?
Глебу можно дать старый совет - когда кажется, креститься надо.
Ещё очень понравилось о 10 млн., собранных "в помощь голодающим" тракерам, из которых им достался 1 млн., а остальные 9 млн не понятно куда денутся (на 4-й минуте).
Простенько и со вкусом.
И тут же начали сбор денег на новой платформе. Уже другие (?) люди.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 10 лют, 2022 02:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 лют, 2022 02:32
О Жирике и его болезни.
1. Он уже далеко не мальчик - через пару месяцев будет 76 лет.
2. 8 прививок - возможно, так и есть, но, скорее, думаю, это из серии - "говорите и вы".
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