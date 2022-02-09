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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4989499049914992 Ваші плани щодо вакцинації від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 43 Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще 7% 3 Зробив 2 щеплення, зроблю ще 44% 19 Зробив 2 щеплення і досить 9% 4 Зробив 1 щеплення 0 0 Не буду робити щеплення 35% 15 Інше 5% 2 Всього голосів : 43 Додано: Чет 10 лют, 2022 00:30 Удивляюсь, как до сих пор не притащили сюда Лукашенко:

ЛАД 2 Повідомлень: 21421 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5053 раз. Подякували: 4682 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 00:34 ЛАД , бацька свою статистику засекретил , похвалил мышебратьев - рекордсменов по смертям в Европе)).



По предыдущему видео:



Желаю каждому антиваку под окно 5 траков, сигналящих днём и ночью. А то ж оно прикольно "болеть" за этих рыволюционеров , когда это не тебя они кончают шумом и вечно горящей соляркой "для сугреву".



Ну и не очень потянет профит наших антиваков. Это типа как их победа будет, если правительство Канады пойдет на поводу у водил? Hotab

Повідомлень: 7078 З нами з: 15.02.09 Подякував: 480 раз. Подякували: 1727 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 00:49



Володимира Жириновського направили до Центральної клінічної лікарні з коронавірусом, у нього серйозне ураження легенів.



Перед Новим роком Жириновський заявляв, що зробив вісім щеплень від коронавірусу.



Джерело: Українська правда

Ссылка: https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/9/7323383/ 8 процедур и реанимация...Джерело: Українська правдаСсылка: Цитрин

Повідомлень: 1386 З нами з: 26.06.21 Подякував: 216 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 00:53 Упоминали уже. 8 спутников. Лучше бы он себе 8 мышьяка. Держим за него кулачки. Пора на концерт Кобзона ему. Hotab

Повідомлень: 7078 З нами з: 15.02.09 Подякував: 480 раз. Подякували: 1727 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 01:02



500 грн за бустерную дозу прививки от COVID-19 в рамках программы єПідтримка украинцы смогут получить с 14 марта. На сегодня бустерную прививку сделали уже 500 тысяч украинцев



Джерело: finance.ua

Ссылка: За вакцинацію бустером нарахують ще 500 гривеньДжерело: finance.uaСсылка: https://news.finance.ua/ru/news/-/50845 ... epidtrimka Цитрин

Повідомлень: 1386 З нами з: 26.06.21 Подякував: 216 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 01:21 ЛАД написав: Удивляюсь, как до сих пор не притащили сюда Лукашенко:

Удивляюсь, как до сих пор не притащили сюда Лукашенко:



он там читает форум

https://kiev-x.in/viewtopic.php?p=1532#p1532 он там читает форум proftpd66 1

Повідомлень: 4673 З нами з: 22.12.16 Подякував: 358 раз. Подякували: 239 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 01:37 fin написав: Еще год назад сам был антивакцинатором. Но в ноябре 2021 пришлось вакцинироваться 2 раза изза угрозы проверок "документов". И вижу, что я правильно сделал. Полностью здоров, а мама, невакцинированная, пока, уже 3 дня температура качелями от 37,3 до 38,5 и затем в обратную сторону, местами сухой кашель, но самое неприятное- это ужасная слабость, усталость, нет вообще аппетита. Находимся в одной квартире, а мне хоть бы что. Завтра повезу маму к семейному врачу. Еще год назад сам был антивакцинатором. Но в ноябре 2021 пришлось вакцинироваться 2 раза изза угрозы проверок "документов". И вижу, что я правильно сделал. Полностью здоров, а мама, невакцинированная, пока, уже 3 дня температура качелями от 37,3 до 38,5 и затем в обратную сторону, местами сухой кашель, но самое неприятное- это ужасная слабость, усталость, нет вообще аппетита. Находимся в одной квартире, а мне хоть бы что. Завтра повезу маму к семейному врачу.

Это, конечно, не показатель - частный случай.

Так же, как и мой - уже писал, дочка с зятем переболели, внуки, видимо, тоже (все были невакцинированы), я общался с ними достаточно много (через 1,5 месяца после Файзера) и не заболел. Хотя в 2 раза старше.

Теи не менее. Это, конечно, не показатель - частный случай.Так же, как и мой - уже писал, дочка с зятем переболели, внуки, видимо, тоже (все были невакцинированы), я общался с ними достаточно много (через 1,5 месяца после Файзера) и не заболел. Хотя в 2 раза старше.Теи не менее. ЛАД 2 Повідомлень: 21421 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5053 раз. Подякували: 4682 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 02:16 Сибарит написав:

Из глубокого личного уважения к автору поста посмотрел.

Жаль потерянного времени.

Весь ролик - чистая политика и ничего больше.



Весь смысл на 20-й минуте: " Мне просто так хочется , чтобы всё это закончилось и мы начали жить прежней, привычной нам жизнью".

Вроде, кому-то этого не хочется.

Вот только как это сделать, когда люди будут массово болеть (кто-то легко, а кто-то потяжелее), а кто-то будет даже умирать.

Ответов у бодренького живчика Глеба нет, да они ему и не нужны. " Просто так хочется , чтобы всё это закончилось".



И о Трюдо (на 12-й минуте) - "показал, насколько он слабый политик, насколько он недалёкий, мне кажется, вообще человек, потому что он ... говорил одну и ту же ... фразу, которая всем надоела".

А что-то изменилось, что он должен придумывать другие аргументы и фразы?

Глебу можно дать старый совет - когда кажется, креститься надо.



Ещё очень понравилось о 10 млн., собранных "в помощь голодающим" тракерам, из которых им достался 1 млн., а остальные 9 млн не понятно куда денутся (на 4-й минуте).

Простенько и со вкусом.

И тут же начали сбор денег на новой платформе. Уже другие (?) люди. Из глубокого личного уважения к автору поста посмотрел.Жаль потерянного времени.Весь ролик - чистая политика и ничего больше.Весь смысл на 20-й минуте: ", чтобы всё это закончилось и мы начали жить прежней, привычной нам жизнью".Вроде, кому-то этого не хочется.Вот только как это сделать, когда люди будут массово болеть (кто-то легко, а кто-то потяжелее), а кто-то будет даже умирать.Ответов у бодренького живчика Глеба нет, да они ему и не нужны. ", чтобы всё это закончилось".И о Трюдо (на 12-й минуте) - "показал, насколько он слабый политик, насколько он недалёкий, мне кажется, вообще человек, потому что он ... говорил одну и ту же ... фразу, которая всем надоела".А что-то изменилось, что он должен придумывать другие аргументы и фразы?Глебу можно дать старый совет - когда кажется, креститься надо.Ещё очень понравилось о 10 млн., собранных "в помощь голодающим" тракерам, из которых им достался 1 млн., а остальные 9 млн не понятно куда денутся (на 4-й минуте).Простенько и со вкусом.И тут же начали сбор денег на новой платформе. Уже другие (?) люди. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 10 лют, 2022 02:33, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 21421 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5053 раз. Подякували: 4682 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 02:32 О Жирике и его болезни.

1. Он уже далеко не мальчик - через пару месяцев будет 76 лет.

2. 8 прививок - возможно, так и есть, но, скорее, думаю, это из серии - "говорите и вы". ЛАД 2 Повідомлень: 21421 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5053 раз. Подякували: 4682 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4989499049914992 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7953 19298270

Vic Сер 09 лют, 2022 12:00